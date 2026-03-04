Refrendo vehicular Querétaro 2026: costo, fechas límite y cómo evitar pagar tenencia

Gobierno de Querétaro mantiene programa Cero Tenencia para quienes cubran el refrendo antes del 31 de marzo; después se cobra impuesto íntegro según valor del vehículo.

Automovilista realiza el pago del refrendo vehicular Querétaro 2026 desde la aplicación APPQRO en su teléfono móvil

El refrendo vehicular 2026 tiene un costo fijo de mil 055 pesos para vehículos particulares; pagarlo antes de marzo exenta de la tenencia completa.

Querétaro, 4 de marzo de 2026. — Los automovilistas queretanos que no cubran el refrendo vehicular antes del 31 de marzo perderán el beneficio de Tenencia Cero y deberán pagar el impuesto sobre tenencia completo, calculado sobre el valor comercial de su vehículo.

El costo fijo del refrendo para vehículos particulares es de mil 055.79 pesos —equivalente a 9 UMA—, cantidad significativamente menor al impuesto de tenencia que aplica a quienes incumplen el plazo. El programa opera en los 18 municipios del estado y está vigente desde el 1 de enero.

La Ley de Ingresos de Querétaro 2026 estableció un esquema de cuotas diferenciadas para el refrendo, con un rango de 760 a mil 300 pesos según el valor comercial de cada unidad.

La lógica del programa es directa: quien paga esa cantidad fija mínima dentro del periodo enero-marzo queda exento de la tenencia. Quien no lo hace, enfrenta el cobro íntegro del impuesto, que se calcula proporcionalmente al precio del automóvil y resulta considerablemente más elevado.

A partir del 1 de febrero, los montos se ajustaron por la actualización anual de la UMA que realizó el INEGI, con un incremento de 3.67 por ciento. Esto dejó los costos fijos actualizados de la siguiente manera:

Automovilista realiza el pago del refrendo vehicular Quer\u00e9taro 2026 desde la aplicaci\u00f3n APPQRO en su tel\u00e9fono m\u00f3vil El refrendo vehicular 2026 tiene un costo fijo de mil 055 pesos para vehículos particulares; pagarlo antes de marzo exenta de la tenencia completa. Infografía Rotativo.

Tipo de vehículo

Costo del refrendo 2026

Particular y camiones ≤3,500 kg

$1,055.79 (9 UMA)

Camiones >3,500 kg

$1,642.34 (14 UMA)

Con descuento 50% (INAPAM/jubilados)

~$527.90

Costos del refrendo vehicular Querétaro 2026 con UMA actualizada a $117.31

Requisitos del programa Tenencia Cero en Querétaro 2026

Para acceder a la exención, los propietarios deben estar inscritos en el Padrón Vehicular Estatal, pagar el refrendo durante los meses de enero a marzo de 2026, encontrarse al corriente en contribuciones fiscales estatales y que el valor depreciado del vehículo sea igual o menor a 800 mil pesos.

Quien no cumpla alguno de estos requisitos —particularmente el pago oportuno— pierde la exención y debe cubrir la tenencia completa.

Los vehículos eléctricos o híbridos quedan exentos del cobro sin importar su valor comercial. También se excluyen los destinados a servicios públicos, los de instituciones de beneficencia y los de misiones diplomáticas acreditadas.

Pagar dentro del plazo genera además dos beneficios adicionales. El primero es un seguro de responsabilidad civil que cubre daños materiales y lesiones a terceros en caso de accidente, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El segundo es un 50 por ciento de descuento en multas de verificación durante enero y febrero.

¿Quiénes pagan la mitad del refrendo vehicular en Querétaro?

Se otorga un descuento del 50 por ciento a adultos mayores, personas con discapacidad, jubilados y pensionados, siempre que presenten documentación oficial correspondiente.

Los adultos mayores requieren credencial vigente del INAPAM. Fuera de estos grupos, no existen descuentos generales por pronto pago; el beneficio es justamente pagar el monto fijo del refrendo y quedar libre de la tenencia.

El trámite puede realizarse a través de la aplicación móvil APPQRO, el portal tributario de Recaudanet, kioscos electrónicos, bancos autorizados, tiendas de conveniencia o de manera presencial en oficinas recaudadoras de la Dirección de Ingresos.

Para el pago digital se requiere capturar el número de placa, generar una línea de captura de 18 dígitos y completar la transacción.

¿Qué pasa si tienes adeudos de tenencia de años anteriores?

El Gobierno del estado activó el programa de regularización "Juntos, Adelante", que contempla descuentos de hasta 50 por ciento en tenencia adeudada y la eliminación total de multas.

El esquema fue publicado en La Sombra de Arteaga y opera del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, sujeto a suficiencia presupuestal.

La Secretaría de Finanzas realizará jornadas informativas en los 18 municipios para orientar sobre el proceso de regularización.

Quienes se pongan al corriente bajo este programa pueden acceder después al beneficio de Tenencia Cero para el ejercicio 2026, siempre que cumplan con los demás requisitos.

Quienes dejen pasar el 31 de marzo sin pagar el refrendo enfrentarán el cobro de la tenencia calculada sobre el valor de su vehículo, recargos actualizados conforme al INPC, y restricciones para trámites como cambio de propietario, verificación vehicular y reemplacamiento.

