San Juan del Río, 16 de enero de 2026. — El sector industrial de San Juan del Río enfrenta retos críticos en materia laboral durante 2026 que impactarán directamente en costos, productividad y estabilidad operativa de las empresas.
La reducción de jornada laboral a 40 horas semanales, el incremento salarial obligatorio, el aumento de inspecciones y las relaciones sindicales representan desafíos que las compañías deben atender de forma inmediata, aseguró Eridani Ríos Romero, directora ejecutiva de Canacintra San Juan del Río.
La cámara empresarial implementará en los próximos días un foro de mesas de trabajo con las empresas afiliadas para compartir información sobre los cambios normativos y generar estrategias colaborativas que les permitan prever riesgos operativos futuros. Las compañías deben tomar decisiones prácticas que eviten poner en riesgo empleos y la paz laboral en el municipio.
"Las empresas presentan retos importantes y hay más inspecciones, mayores obligaciones y riesgos reales", explicó la directora ejecutiva.
La reducción de jornada laboral se implementará de manera gradual durante los próximos años hasta completarse, aunque algunas empresas ya adoptaron el modelo de 40 horas semanales mediante estrategias de automatización, innovación y horarios flexibles con sus colaboradores.
El organismo empresarial refuerza su compromiso de atender al sector a través de diferentes comités especializados en temas laborales, ambientales, educativos, economía circular, medio ambiente y seguridad.
Canacintra San Juan del Río está integrada por 70% de empresas de transformación y 30% de empresas de servicios que requieren soluciones específicas para sus sectores.
Las empresas con vinculación internacional anticipan decisiones mediante el intercambio de información con socios empresariales en otras partes del mundo, aunque reconocen incertidumbre por políticas exteriores que afectan el comercio exterior y las expectativas de crecimiento para este año.