Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal, anunció la descentralización de trámites al CAM Cerro Bordo.

San Juan del Río, 2 de marzo de 2026. — Por primera vez en su historia, San Juan del Río descentraliza la atención gubernamental hacia la zona oriente del municipio con la apertura del Centro de Atención Municipal (CAM) en la Hacienda de Cerro Bordo, inmueble propiedad de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (JAPAM) que se encontraba abandonado.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, informó que el espacio funcionará como la nueva coordinación administrativa para trámites que antes solo se realizaban en el centro histórico.

El municipio firmó un convenio con la JAPAM para la utilización de la hacienda, que el alcalde calificó como "hermosa" durante una visita al jardín de niños María Oropesa Hermida en San Sebastián de las Barrancas Norte.

Cabrera Valencia explicó que durante casi 495 años —San Juan del Río cumplirá esa cifra el próximo 24 de junio— todos los trámites municipales se concentraron en el centro de la ciudad.

La zona oriente creció en las últimas décadas sobre lo que eran las lomas de San Cayetano y el cerro del Pedregoso, áreas ya urbanizadas que el alcalde recordó como inexistentes durante su infancia.

"No existía la zona oriente como está ahora, es más no existía la zona industrial", señaló al describir la transformación urbana que motivó la descentralización de servicios en San Juan del Río.

CAM Cerro Bordo concentrará trámites de la zona oriente de San Juan del Río

El nuevo CAM busca atender a la población de comunidades como San Sebastián de las Barrancas Norte y Sur, Santa Bárbara de la Cueva y colonias aledañas que históricamente debían trasladarse al primer cuadro para realizar gestiones ante el Ayuntamiento.

Cabrera Valencia mencionó también la habilitación de un camino alterno a la carretera 57 que ya funciona como alternativa para los habitantes de esas comunidades cuando la vía federal presenta bloqueos o congestionamiento.

El alcalde acudió acompañado de integrantes del cabildo y del gabinete municipal, entre ellos Ernesto Mora, de Servicios Públicos; Oscar Alcázar, de la Secretaría del Ayuntamiento, y la contralora Nelly, entre otros funcionarios.

Cabrera Valencia precisó que el equipo de gobierno está integrado por más de 2,000 trabajadores al servicio del municipio.

