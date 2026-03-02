Cabrera Valencia encabeza honores a la bandera en jardín de niños de San Juan del Río

San Juan del Río, 2 de marzo de 2026. —Alumnos de tercer grado del jardín de niños María Oropesa Hermida, ubicado en San Sebastián de las Barrancas Norte, encabezaron este lunes la ceremonia de honores a la bandera con la presencia del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, integrantes del Ayuntamiento y funcionarios del gabinete.

La visita sirvió para que la comunidad educativa planteara necesidades del plantel al alcalde, quien se comprometió a llevar tareas de regreso al gobierno municipal.

La directora del plantel, la maestra Silvia Lucas Mejía, agradeció la presencia del mandatario y pidió que la cercanía con el preescolar de San Sebastián de las Barrancas se mantenga en futuras actividades.

También participó la supervisora de la zona 32 de preescolar, Alejandra Guillén Trejo, así como la subdelegada de la comunidad, Cecilia López Hernández, quien dio la bienvenida al equipo municipal.

Cabrera Valencia recorrió las instalaciones y reconoció el mantenimiento del plantel, aunque señaló áreas de oportunidad. "Siempre nos van a faltar cosas en las escuelas, lo sabemos y también para eso estamos aquí", indicó ante padres de familia y personal docente.

El alcalde propuso instalar una cosechadora de agua de lluvia para fomentar la cultura del cuidado del agua entre los alumnos y hacer del preescolar un espacio más sustentable.

Ayuntamiento de San Juan del Río presenta equipo de gobierno en preescolar

El presidente municipal aprovechó la visita para presentar a integrantes del Ayuntamiento, entre ellos la síndica Rosalba Ruiz Ramos, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura; el síndico José Francisco Landeras Layseca, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, y las regidoras Vania Camacho, así como el regidor Antonio y Juan Camacho. También acudieron la contralora y el subsecretario de Seguridad Pública de San Juan del Río.

Cabrera Valencia explicó a los niños que el Ayuntamiento es la máxima autoridad municipal, integrado por 14 personas, y detalló que aunque la educación es competencia estatal y federal, el municipio destina recursos aprobados por el cabildo para apoyar en esa materia. "El municipio ayuda mucho porque nos lo demandan", precisó.

La alumna Regina López Paredes, del grupo A, participó con un mensaje durante la ceremonia cívica. Jacqueline Jiménez Castillo, presidenta del Comité de Padres de Familia, también estuvo presente en el evento que dio inicio a la semana de actividades escolares.

