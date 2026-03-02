San Juan del Río, 2 de marzo de 2026. — Más de 70 puntos de afectación ha detectado el municipio de San Juan del Río por la construcción del tren México-Querétaro.

Accesos bloqueados a ejidatarios, cuellos de botella viales y obras complementarias sin definir forman parte de un proyecto federal cuyos detalles el gobierno local conoció apenas hace dos semanas, según declaró la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal.

La dependencia reveló que desde hace 15 días participa en mesas de trabajo semanales con la Federación, cada jueves, para atender las afectaciones del tren México-Querétaro que ya se resienten en el territorio sanjuanense.

La titular, Edith Álvarez Flores, reconoció abiertamente que el municipio carecía de información básica sobre el proyecto. "Platíquenos bien el proyecto o muéstrenos el proyecto, porque no lo conocemos", señaló ante medios al describir el tono de las primeras reuniones con autoridades federales.

El tren México-Querétaro es uno de los proyectos ferroviarios prioritarios del gobierno federal y contempla estaciones estratégicas en el corredor industrial del Bajío, lo que incrementa la presión sobre la planeación urbana de municipios como San Juan del Río, que albergará una de las terminales más grandes del trazo.

¿Dónde estará la estación del tren México-Querétaro en San Juan del Río?

La estación quedará ubicada en la zona baja de Avenida Tecnológico, en un terreno adquirido específicamente para el proyecto y que aún cuenta con hectáreas por desarrollar.

Álvarez Flores precisó que no se trata de los patios de Kansas, como se había especulado, sino de un predio independiente ubicado más arriba, donde actualmente opera el campamento de obra.

Las dimensiones finales de la terminal podrían modificarse respecto al plan original, según lo que la funcionaria recogió en las mesas de trabajo.

El problema inmediato es cómo llegar a esa estación. La secretaria advirtió que el acceso vehicular no está definido y que la vialidad actual provocaría un cuello de botella con Eje Norte-Sur, avenida que tendría que ampliarse como obra complementaria.

"Al momento ninguno de nosotros sabemos por dónde es el acceso a la estación", reconoció.

El nudo vial se agrava en la confluencia de Guadalupe de las Peñas con la calle Hidalgo, un punto que la funcionaria calificó como uno de los más críticos del municipio.

Edith Álvarez Flores, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de San Juan del Río, detalló las afectaciones del tren México-Querétaro en el municipio. rotativo.com.mx

El tránsito matutino en esa zona ya es intransitable, y al problema vehicular se suma uno hidráulico: cuando llueve, el tirante de agua sube considerablemente.

Resolver ese nodo implica decisiones costosas — construir un puente, dejar un par vial o ampliar la vialidad completa — y la obra corresponde al ámbito federal. Álvarez Flores confirmó que el tema ya fue colocado en la mesa de negociación.

También queda pendiente la presentación del proyecto del túnel que cruzará bajo una vialidad principal y el denominado Puente Patos, elementos que el municipio necesita conocer para planificar la movilidad en la zona de influencia de la estación.

Ejidatarios pierden accesos por avance de maquinaria del tren

Fuera de la zona urbana, las afectaciones del tren México-Querétaro en San Juan del Río ya generan conflictos directos con comunidades rurales.

El movimiento de maquinaria pesada ha bloqueado pasos que ejidatarios utilizaban de manera cotidiana a través de propiedades privadas. Al cerrarse esos accesos informales, familias enteras quedaron sin ruta para trasladarse.

En algunos casos, los caminos bloqueados eran la única vía de traslado diario para familias y productores agrícolas.

Más de 70 puntos de afectación fueron identificados en el trazo del tren a su paso por San Juan del Río. Infografía Rotativo.

"Hoy ellos pasan, están acostumbrados a pasar por una propiedad privada y hoy ya les están tapando", explicó la funcionaria al describir la dinámica que se repite en múltiples puntos del trazo. Los ejidatarios, indicó, se acercaron molestos al gobierno municipal para exigir soluciones.

La Federación tiene identificados los más de 70 puntos de conflicto y trabaja en alternativas que incluyen pasos peatonales, vehiculares y para ganado.

En la zona del Motel Casablanca ya se amplió una alcantarilla que ahora permite el paso de al menos una camioneta, aunque vehículos de carga pesada no pueden transitar. En El Rodeo también iniciaron trabajos preliminares.

El caso de Vistahermosa es emblemático. El presidente municipal planteó directamente a la Federación que los pasos vehiculares proyectados deberían ser más amplios, similares al de Avenida Tecnológico, en lugar de limitarse a dos túneles reducidos.

"Dependerá mucho de estas mesas de trabajo", sostuvo Álvarez Flores, quien reconoció que las obras complementarias del tren todavía están en etapa de negociación.

¿Qué obras complementarias necesita San Juan del Río por el tren México-Querétaro?

El listado de infraestructura pendiente que el municipio ha puesto sobre la mesa rebasa con mucho el trazo ferroviario:

Ampliación de Eje Norte-Sur

Solución vial en Guadalupe de las Peñas

Puente en Avenida México

Túnel bajo vialidad principal

Puente Patos

Álvarez Flores identificó además un área de oportunidad en la zona de Palma de Romero, Cuarto Centenario y San Francisco. La nueva infraestructura vial podría detonar el desarrollo de toda esa franja y, al mismo tiempo, desahogar el congestionamiento crónico en la confluencia con Avenida México.

La vialidad que baja desde la carretera 57 por esas colonias, a juicio de la funcionaria, representa una de las mejores alternativas para redistribuir el flujo vehicular que generará la estación.

La actualización del programa de desarrollo urbano ya contempla estos escenarios, confirmó la secretaria, y las hectáreas restantes del predio donde se construirá la terminal están consideradas dentro de esa planeación.

¿Cuándo tendrá San Juan del Río el proyecto completo del tren?

No hay fecha definida. La Federación se comprometió a presentar los planos del túnel y del Puente Patos, pero no ha fijado calendario.

Álvarez Flores informó que esta semana continuarán las mesas de trabajo y que se programarán recorridos en las zonas de mayor afectación para documentar con precisión técnica las necesidades de infraestructura complementaria.

"Denos oportunidad y vamos a ir avanzando", pidió la funcionaria, quien aseguró que retroalimentará a medios conforme la Federación comparta más detalles.

Las mesas de trabajo, que arrancaron hace 15 días, representan el primer canal formal de coordinación entre el municipio y el gobierno federal para un proyecto que ya mueve maquinaria en territorio sanjuanense sin que las autoridades locales tengan certeza sobre su alcance final.

La incógnita es si el municipio logrará resolver los cuellos de botella viales antes de que entre en operación la estación del tren.