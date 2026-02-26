124 mil mujeres se sumaron al empleo formal en Querétaro en cuatro años: Secretaría del Trabajo

Secretaría del Trabajo revela avance de nueve puntos en incorporación femenina durante la Expo Empleo con 850 vacantes en San Juan del Río.

Liliana San Martín Castillo secretaria del Trabajo informa sobre mujeres en empleo formal durante Expo Empleo San Juan del Río Querétaro

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo, informó que 124 mil mujeres se sumaron al empleo formal en Querétaro.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 26, 2026
San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. —Un total de 124 mil mujeres se incorporaron al empleo formal en Querétaro durante los poco más de cuatro años de la actual administración estatal, lo que representa un crecimiento de nueve puntos porcentuales, informó la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.

El dato fue revelado durante la inauguración de la Expo Empleo San Juan del Río, donde 35 empresas ofrecen 850 vacantes para todos los perfiles profesionales.

El avance en la incorporación femenina al mercado laboral formal responde, según la funcionaria, a un esfuerzo sostenido de vinculación entre gobierno, sector productivo e instituciones educativas.

San Martín Castillo subrayó que no se trata únicamente de colocar a las mujeres en un puesto, sino de generar condiciones para que alcancen autosuficiencia económica a largo plazo.

La Expo Empleo San Juan del Río reúne a 35 empresas con 850 vacantes para diversos perfiles profesionales.

"Hemos crecido poco más de nueve puntos en el número de estas incorporaciones", precisó la secretaria. Agregó que cuando se hace equipo entre autoridades y empresas, las cifras se vuelven realidad para miles de familias queretanas.

Pabellón de servicios debuta en Expo Empleo San Juan del Río

Por primera vez, la feria laboral incluyó un pabellón donde los asistentes pueden realizar trámites de diversas dependencias estatales mientras buscan empleo. San Martín Castillo adelantó que este formato se mantendrá como constante en futuras ediciones de la Expo Empleo en los municipios del estado, con el objetivo de concentrar servicios gubernamentales en un solo punto.

Las 850 vacantes disponibles abarcan desde perfiles de educación básica hasta ingenieros y técnicos especializados. Entre las empresas participantes figuran Forbia Electronics y Genesis Systems Group.

La funcionaria destacó la presencia de instituciones educativas en la feria, con el propósito de alinear la oferta académica con la demanda creciente de talento técnico en San Juan del Río.

El síndico municipal, José Francisco Landeras Laizeca, acudió en representación del presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia y reconoció a San Juan del Río como una ciudad con mano de obra calificada, particularmente entre las mujeres.

La Expo Empleo San Juan del Río reúne a 35 empresas con 850 vacantes para diversos perfiles profesionales.

Durante el evento también se entregaron actas de bienes en propiedad a emprendedoras locales de negocios como Estética Adri, Estética Luna, Confecciones Tere y Confecciones Bella Sofía, en coordinación con la Secretaría de la Mujer del municipio que encabeza Judith Ortiz Monroy.

La Expo Empleo San Juan del Río se suma a las ferias laborales que la Secretaría del Trabajo ha organizado en los municipios del interior del estado a lo largo de la administración, con el objetivo de descentralizar la vinculación laboral y acercar oportunidades de empleo formal a las comunidades fuera de la capital.

