Querétaro, 23 de febrero de 2026. — El Centro Histórico de Querétaro registró este lunes una notable disminución en la afluencia de personas, un día después del operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Calles, restaurantes y espacios públicos lucieron con menor actividad de la habitual, sin que se reportaran incidentes en la zona. La baja afluencia en el Centro Histórico de Querétaro respondió a medidas preventivas de autoridades y a la percepción ciudadana tras los bloqueos e incendios registrados en al menos ocho estados del país.
Plaza de Armas registró menor flujo peatonal al habitual este lunes tras el operativo federal contra El Mencho. rotativo.com.mx
El abatimiento del presunto líder del CJNG durante un operativo federal desató reacciones violentas en diversas entidades, lo que llevó a la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos y a reforzar protocolos de seguridad en Querétaro.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento presencial sobre los hechos; las posturas oficiales se difundieron únicamente a través de redes sociales institucionales.
En Plaza de Armas y sus alrededores, el flujo peatonal fue considerablemente menor al esperado para inicio de semana.
El módulo de vacunación contra el sarampión instalado frente a Palacio de Gobierno, que en días recientes mantenía filas constantes, lució con escasa presencia de personas. También se observó menos tránsito vehicular en horarios que regularmente concentran traslados escolares y laborales.
Comercios y restaurantes operan con baja actividad en el Centro de Querétaro
Restaurantes que acostumbran recibir mayor número de comensales al inicio de semana operaron con varias mesas disponibles. Algunos comercios del Centro Histórico abrieron con normalidad, mientras que otros optaron por no hacerlo o limitar sus horarios como medida de precaución ante la situación nacional.
En Palacio de Gobierno se mantuvo movimiento de personal administrativo y funcionarios estatales. Sin embargo, hasta la una de la tarde no se había registrado la presencia pública de algún funcionario de primer nivel para emitir un posicionamiento presencial. La comunicación oficial se canalizó exclusivamente por redes sociales institucionales.
El ambiente en el primer cuadro de la ciudad fue de cautela generalizada. Querétaro mantuvo operaciones institucionales y comerciales, aunque con una dinámica más moderada de lo habitual, mientras la población permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos a nivel nacional derivados del operativo contra el CJNG.