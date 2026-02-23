Querétaro, 23 de febrero de 2026. —La ola de violencia registrada en distintos estados del país —atribuida a reacomodos y disputas del crimen organizado vinculadas al grupo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes— dejó pérdidas estimadas entre 60 y 70 millones de pesos en el comercio de Querétaro en una sola jornada, según la Cámara Nacional de Comercio.

Aunque en la entidad no se reportaron hechos violentos directos, el temor llevó a cierres anticipados que afectaron desde tiendas de conveniencia hasta pequeños negocios.

Los episodios de violencia que estallaron en Jalisco y se extendieron a otras entidades con bloqueos carreteros, incendios de vehículos y enfrentamientos armados generaron un efecto dominó sobre la actividad comercial en estados donde no se registraron incidentes.

En Querétaro, la percepción de riesgo bastó para que cadenas y negocios independientes suspendieran operaciones de forma preventiva ante la inseguridad.

Varias sucursales de Oxxo permanecen cerradas este lunes en puntos considerados de riesgo dentro de la entidad. rotativo.com.mx

René Poletti, presidente de la CANACO Querétaro, explicó que conforme avanzaban las noticias sobre la situación en otros estados, los comerciantes fueron cerrando de manera paulatina.

La decisión no fue generalizada ni simultánea, sino que dependió de la zona y del giro de cada establecimiento. "Sí hubo afectaciones ayer al comercio por precaución", señaló.

El dirigente empresarial detalló el panorama por cadena: Super Q cerró la totalidad de sus 227 sucursales en el estado durante la jornada del domingo.

Para este lunes, alrededor de 20 permanecen sin operar mientras el resto reanudó actividades. En el caso de Oxxo y tiendas Asturiano, ambas cerraron únicamente las sucursales consideradas de mayor riesgo.

Varios Oxxo permanecen cerrados en Querétaro como medida preventiva

Asturiano ya opera al cien por ciento este lunes, según Poletti; sin embargo, varios Oxxo mantienen sus puertas cerradas en los mismos puntos como medida de precaución. El líder comercial no precisó el número exacto de sucursales afectadas en ninguna de las cadenas de conveniencia.

Las pérdidas de entre 60 y 70 millones de pesos corresponden a lo que el sector comercial en Querétaro habría generado en una jornada normal, con especial impacto en pequeños y medianos negocios que dependen del flujo diario de clientes.

La cifra contempla tanto los cierres anticipados del domingo como la suspensión temporal que algunas sucursales mantienen este lunes.

Poletti subrayó que, pese a que Querétaro no fue escenario de los hechos violentos que sacudieron a entidades como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, el temor y la prevención influyeron en la actividad económica de manera directa.

El sector se mantiene atento a la información oficial y a la evolución del contexto nacional para recuperar la operación total lo antes posible.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un pronunciamiento específico sobre las afectaciones económicas derivadas de los cierres preventivos en el sector comercial queretano.