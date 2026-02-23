El Marqués, 23 de febrero de 2026. — Un vehículo se incendió sobre el Anillo Vial Fray Junípero Serra, a la altura del fraccionamiento La Pradera, en el municipio de El Marqués, presuntamente a causa de una falla mecánica.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil municipal acudieron al sitio y controlaron el siniestro sin que se reportaran personas lesionadas.

Este tipo de incidentes por desperfectos mecánicos en vehículos suelen generar alarma entre automovilistas que transitan por vialidades de alta circulación como el Anillo Vial, una de las arterias principales que conecta diversos fraccionamientos y zonas industriales de El Marqués con el resto de la zona metropolitana de Querétaro.

Elementos de Protección Civil de El Marqués durante la atención del incendio vehicular en el Anillo Vial Fray Junípero Serra. rotativo.com.mx

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el propietario de la unidad refirió que el fuego se habría originado por una falla mecánica.

Testigos que presenciaron el hecho colaboraron en los primeros trabajos para sofocar las llamas antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, lo que contribuyó a evitar que el siniestro se extendiera.

Protección Civil de El Marqués logró controlar la situación de manera oportuna. No se registraron personas lesionadas ni afectaciones a otros vehículos o infraestructura cercana al punto del incendio vehicular en el Anillo Vial Fray Junípero Serra.

Ante este tipo de emergencias, especialistas en seguridad vial recomiendan a los conductores mantener al día las revisiones mecánicas de sus unidades, particularmente el sistema eléctrico y de combustible, que son las causas más frecuentes de incendios vehiculares en Querétaro.

En caso de detectar humo o un olor inusual, lo más seguro es detenerse, apagar el motor y alejarse del automóvil.

La autoridad municipal exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a evitar la difusión de datos no verificados sobre este tipo de incidentes.