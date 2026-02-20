Querétaro, 20 de febrero de 2026. —Un total de 21 Unidades de Medicina Familiar y ocho puestos semifijos en centros comerciales y la Central de Autobuses atenderán este 21 y 22 de febrero a menores de seis años para aplicar la vacuna contra el sarampión en Querétaro.

La jornada intensiva del IMSS operará con horario extendido de 8:00 a 20:00 horas en las UMF, sin costo para la población derechohabiente que cumpla los criterios de edad establecidos.

La estrategia abarca todas las unidades médicas del estado, desde zonas urbanas hasta la Sierra y el semidesierto queretano. En ediciones anteriores, el IMSS ha desplegado esquemas similares para reforzar la cobertura de inmunización infantil, aunque en esta ocasión no se instalará una Mega Jornada en la sede delegacional. La atención se brindará directamente en las clínicas y puntos habilitados distribuidos en los municipios.

La vacuna está dirigida a tres grupos específicos: niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, a quienes se les aplicará la dosis cero; menores de 12 y 18 meses nacidos a partir de 2022; y niñas y niños menores de seis años que recibieron su primera dosis entre 2017 y 2021 y necesitan completar su esquema de vacunación contra sarampión en Querétaro.

Sedes y horarios de la jornada de vacunación en Querétaro

En la zona metropolitana, las UMF habilitadas incluyen la No. 2 en Hércules, No. 8 en El Marqués, No. 9 en Felipe Carrillo Puerto, No. 10 en San Roque, No. 11 en Santa Rosa Jáuregui, No. 13 en Paseo 5 de Febrero, No. 14 en El Pueblito, No. 15 en Desarrollo San Pablo, No. 16 en Constituyentes y No. 17 en Santa Bárbara. También operarán las unidades No. 6 y 7 en San Juan del Río, la No. 4 en Tequisquiapan y la No. 5 en Pedro Escobedo.

Personal de enfermería del IMSS Querétaro prepara dosis de vacuna contra sarampión durante la jornada intensiva de febrero. rotativo.com.mx

Para municipios serranos y del semidesierto, la institución dispuso las UMF No. 12 en Cadereyta, No. 56 en Amealco, No. 57 en Colón, No. 58 en Ezequiel Montes, No. 59 en Huimilpan, No. 63 en San Joaquín, No. 64 en Tolimán y No. 65 en Jalpan de Serra.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra sarampión en las UMF?

Los padres de familia deberán acudir con sus hijos durante los días establecidos a cualquiera de las sedes habilitadas. El IMSS precisó que la aplicación es gratuita y forma parte de su estrategia preventiva permanente para proteger la salud de la población derechohabiente y evitar brotes de enfermedades que pueden prevenirse con inmunización oportuna.