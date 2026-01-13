Cabrera y Dorantes entregan rehabilitación de calle 5 de Mayo

Alcalde de SJR y senador inauguran obra de 250 metros con carril prioritario, línea de agua de seis pulgadas, señalética y mobiliario urbano en zona centro.

Roberto Cabrera y Agustín Dorantes durante entrega rehabilitación calle 5 Mayo San Juan del Río Querétaro infraestructura.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 13, 2026
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 13 de enero de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia entregó la rehabilitación integral de la calle 5 de Mayo en el centro de San Juan del Río, acompañado por el senador Agustín Dorantes Lámbarri.

La obra abarca poco más de 250 metros lineales e incluye banquetas renovadas, carril prioritario para transporte público, rehabilitación de línea de conducción de agua de seis pulgadas, señalética vial, mobiliario urbano, iluminación y un mural comunitario.

La calle concentra el mayor tránsito peatonal, vehicular y actividad comercial de la zona centro sanjuanense. El senador destacó que la administración municipal atiende las prioridades del municipio para mejorar la calidad de vida y la seguridad de las familias.

"Esto es cuidar San Juan del Río", aseguró Dorantes Lámbarri durante el recorrido por la vialidad rehabilitada. El legislador federal enfatizó que el gobierno municipal trabaja en favor de una mejor calidad de vida para todas las familias sanjuanenses con una visión integral que incluye infraestructura hidráulica.

El alcalde Cabrera Valencia y el senador por Querétaro inspeccionaron los trabajos ejecutados en la arteria vial que conecta importantes puntos comerciales del primer cuadro de la ciudad. La rehabilitación incluyó mejoras en banquetas para facilitar el tránsito peatonal y garantizar accesibilidad universal, además de la renovación de infraestructura hidráulica sanitaria.

Línea de agua de seis pulgadas renovada

La obra contempla la rehabilitación de una línea de conducción de agua de seis pulgadas que contribuye significativamente a la infraestructura hidráulica sanitaria de San Juan del Río. Esta intervención fortalece el abastecimiento de agua potable en la zona centro.

El proyecto incorpora un carril prioritario para transporte público que agilizará la circulación de unidades y beneficiará a miles de usuarios diarios que realizan trasbordos entre rutas comunitarias y urbanas. Esta medida forma parte de la estrategia municipal para ordenar la movilidad en el centro.

Como componente distintivo, la intervención incluyó la creación de un mural orientado al fortalecimiento de la identidad comunitaria de San Juan del Río. Se instalaron luminarias LED que fortalecen la seguridad durante horarios nocturnos, además de actualizarse los servicios subterráneos.

Señalética vial y cruces peatonales seguros

El secretario de Seguridad Pública municipal participó en la entrega de la obra, destacando la importancia de la señalética vial instalada en la calle 5 de Mayo. Los cruces peatonales quedaron debidamente marcados para prevenir atropellamientos que se han registrado en momentos anteriores.

"Hoy la calle es una calle segura y si atendemos a la señalética también evitamos los riesgos", explicó el funcionario. La autoridad municipal invitó a la ciudadanía a acercarse con oficiales de tránsito y agentes viales cuando tengan alguna inquietud sobre movilidad en la zona.

La vialidad funciona como punto estratégico de trasbordo donde convergen rutas comunitarias con transporte urbano hacia la terminal de autobuses, zona oriente hasta Cerro Gordo y zona industrial. La rehabilitación busca garantizar que sea un lugar seguro para peatones durante los 365 días del año.

Obra prioriza movilidad y desarrollo comercial

"Es una obra que atiende la movilidad, el respeto al peatón y el desarrollo comercial y urbano de esta zona tan importante", expresó el senador Dorantes. El legislador concluyó que los sanjuanenses deben estar orgullosos de avanzar con su autoridad municipal.

La calle 5 de Mayo representa una de las arterias más transitadas del centro histórico de San Juan del Río, donde convergen negocios establecidos, comercio ambulante y servicios públicos esenciales. La rehabilitación integral busca revitalizar la zona y mejorar las condiciones para residentes, comerciantes y visitantes.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia trabaja de manera integral atendiendo crisis de infraestructura y dignificando espacios públicos. La administración municipal desarrolla diversos proyectos orientados a modernizar la imagen urbana y fortalecer la competitividad comercial del municipio.

La inversión en esta obra forma parte del programa de mejoramiento de vialidades que ejecuta el gobierno municipal en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

Los trabajos consideraron las necesidades específicas de movilidad, accesibilidad, desarrollo económico y seguridad de la zona centro.

