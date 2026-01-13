Corregidora, 13 de enero de 2026. — El presidente municipal de Corregidora, José Luis "Chepe" Guerrero, se reunió con los integrantes de los Comités Escolares de la comunidad de Charco Blanco para reconocer el trabajo conjunto que permitió realizar mantenimiento en dos planteles educativos y programar la intervención en otros dos de Corregidora.
El alcalde destacó la participación ciudadana como elemento clave para mejorar la infraestructura escolar, informó el gobierno municipal.
"Contamos con una comunidad de gente chambeadora que quiere ver a Charco Blanco mejor", aseguró el mandatario municipal.
Guerrero explicó que el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno municipal permitió ejecutar múltiples acciones en el preescolar Hans Christian Anderson, donde se repararon banquetas, escaleras y jardinerías, además de dar mantenimiento a aulas, comedor y bodega con limpieza general.
La secundaria Francisco Díaz Covarrubias recibió labores de pintura y poda baja, mientras que en las primarias Carmen Millán y Justo Sierra se programaron trabajos de mejora del sistema eléctrico, pintura general de los planteles y acciones integrales de jardinería, precisó el ayuntamiento. Las intervenciones garantizan espacios dignos y seguros para las y los estudiantes de la comunidad.
El presidente municipal, acompañado por integrantes de su gabinete, se comprometió a continuar apoyando la realización de actividades que fortalezcan el tejido social de la comunidad a través de la convivencia familiar y sana, detalló la administración municipal.