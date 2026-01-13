Corregidora mejora cuatro escuelas en Charco Blanco

El alcalde Chepe Guerrero realizó trabajos de mantenimiento en dos planteles de Charco Blanco y programó mejoras en otros dos con apoyo de Comités Escolares.

José Luis "Chepe" Guerrero, presidente municipal de Corregidora, durante la reunión con Comités Escolares de Charco Blanco.

José Luis "Chepe" Guerrero, presidente municipal de Corregidora, durante la reunión con Comités Escolares de Charco Blanco.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 13 de enero de 2026. — El presidente municipal de Corregidora, José Luis "Chepe" Guerrero, se reunió con los integrantes de los Comités Escolares de la comunidad de Charco Blanco para reconocer el trabajo conjunto que permitió realizar mantenimiento en dos planteles educativos y programar la intervención en otros dos de Corregidora.

El alcalde destacó la participación ciudadana como elemento clave para mejorar la infraestructura escolar, informó el gobierno municipal.

"Contamos con una comunidad de gente chambeadora que quiere ver a Charco Blanco mejor", aseguró el mandatario municipal.

Guerrero explicó que el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno municipal permitió ejecutar múltiples acciones en el preescolar Hans Christian Anderson, donde se repararon banquetas, escaleras y jardinerías, además de dar mantenimiento a aulas, comedor y bodega con limpieza general.

La secundaria Francisco Díaz Covarrubias recibió labores de pintura y poda baja, mientras que en las primarias Carmen Millán y Justo Sierra se programaron trabajos de mejora del sistema eléctrico, pintura general de los planteles y acciones integrales de jardinería, precisó el ayuntamiento. Las intervenciones garantizan espacios dignos y seguros para las y los estudiantes de la comunidad.

El presidente municipal, acompañado por integrantes de su gabinete, se comprometió a continuar apoyando la realización de actividades que fortalezcan el tejido social de la comunidad a través de la convivencia familiar y sana, detalló la administración municipal.

gobiernochepe guerreroeducacioninfraestructura

Reciente

Personal de brigadas de vectores de la SESA durante operativos de control de dengue en localidades de Querétaro.
San Juan del Río

Querétaro registra 100 casos de dengue en 2025

SESA reporta una defunción en Peñamiller y exhorta a eliminar criaderos de mosquitos; San Juan del Río no reportó casos confirmados durante el año.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante conferencia donde destacó incremento en servicios médicos del IMSS en México.
México

Sheinbaum destaca aumento de 60% en cirugías del IMSS

Presidenta resalta que incremento en servicios médicos es el resultado del reconocimiento del derecho a la salud pública de calidad y la formación de más especialistas en México.

Camino de Santiago Queretano de 127 kilómetros impulsará turismo en Sierra Gorda.
Editorial

Camino de Santiago de 127 km impulsará turismo en Sierra Gorda

Mauricio Kuri anunció que ruta religiosa conectará Pinal de Amoles y Jalpan en seis días mientras avanzan trabajos de reconstrucción por lluvias.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia en la que abordó el proceso electoral.
Política

Kuri pide al PAN unidad y mejores perfiles para elecciones 2026

El gobernador exhortó al partido buscar reglas claras para seleccionar candidatos a gobernador, presidencias municipales y diputaciones en Querétaro.