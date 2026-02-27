Corregidora lanza estrategia Alcalde A Paso Firme para atención directa

Municipio implementa cinco acciones que incluyen jornadas, recorridos a pie y chatbot para acercar servicios a colonias.

Presentación de la estrategia Alcalde A Paso Firme del gobierno municipal de Corregidora para atención ciudadana directa

José Antonio Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, durante la presentación de la estrategia Alcalde A Paso Firme.

Por Diario Rotativo Feb 27, 2026
Corregidora, 27 de febrero de 2026. — Cinco acciones de atención directa integran la estrategia "Alcalde A Paso Firme" que el gobierno municipal de Corregidora puso en marcha para reforzar la presencia institucional en colonias y comunidades del municipio.

El esquema contempla jornadas ciudadanas, recorridos a pie de funcionarios, una unidad móvil, atención presencial en el Centro de Atención Municipal (CAM) El Pueblito y el chatbot "Pregúntale a Pueblito" vía WhatsApp.

El municipio ha realizado previamente algunas de estas acciones de manera aislada, pero la nueva estrategia las articula bajo un solo programa con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y acercar trámites a las zonas más pobladas de la demarcación.

La iniciativa se suma a los esfuerzos de gobierno abierto que Corregidora ha implementado en los últimos meses.

El presidente municipal, José Antonio Guerrero Trápala, informó que el programa responde a un modelo de gestión donde las necesidades se atienden en el lugar donde surgen.

"La idea es que, en cualquier localidad, zona rural, condominio y colonia, los ciudadanos puedan encontrar una respuesta adecuada y eficaz", señaló durante la presentación del esquema.

El jefe de Gabinete Municipal, Carlos Contreras, precisó los alcances de cada componente. Las Jornadas "A Paso Firme" continuarán acercando servicios y trámites municipales a las comunidades, mientras que los recorridos a pie del alcalde y su gabinete permitirán identificar necesidades y dar seguimiento a obras en curso.

Unidad móvil y chatbot completan la estrategia A Paso Firme en Corregidora

Un tercer eje es la Atención Móvil "Aquí Contigo", una unidad itinerante que llevará gestión directa a las zonas con mayor densidad poblacional. Contreras explicó que el esquema busca "respuestas inmediatas" y una administración pública "rápida, eficiente y funcional".

De manera complementaria, Guerrero Trápala mantendrá audiencias periódicas en su oficina del CAM El Pueblito para recibir directamente a los habitantes que requieran gestión presencial.

También se promoverá el uso del chatbot "Pregúntale a Pueblito", herramienta digital que permite realizar pagos, levantar reportes y dar seguimiento a trámites a través de WhatsApp.

Los residentes de Corregidora podrán consultar las fechas y ubicaciones de las jornadas y la unidad móvil a través de las redes sociales oficiales del municipio.

