Querétaro, 27 de febrero de 2026. — Esterilizaciones, colocación de microchip y vacuna antirrábica sin costo estarán disponibles este sábado 28 de febrero en la segunda Feria de Bienestar Animal que organiza el Municipio de Querétaro.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 14:00 horas en la Unidad Deportiva La Purísima, ubicada en la colonia Hércules, delegación Cayetano Rubio, e incluirá adopciones responsables y asesoría jurídica en la materia.

La Secretaría de Bienestar Animal del municipio realizó una primera edición de la feria con el objetivo de acercar servicios veterinarios a las delegaciones.

Esta segunda jornada amplía la oferta con atención a reportes de maltrato animal en Querétaro y pláticas de concientización dirigidas a las familias asistentes.

Además de los tres servicios veterinarios principales, quienes acudan a la Feria de Bienestar Animal en Querétaro podrán participar en una jornada de adopción responsable.

También habrá orientación especializada para quienes requieran presentar denuncias o reportes relacionados con abandono y maltrato de animales de compañía.

Para acceder a la esterilización y al microchip gratuitos es necesario agendar cita previa vía WhatsApp al número 442 207 5772.

Los interesados deberán presentar copia de su INE con domicilio en el municipio de Querétaro, una por cada mascota que registren. En el caso de la vacuna antirrábica gratuita en Querétaro, el requisito es llevar el carnet de vacunación del animal.

Requisitos y horarios de la Feria de Bienestar Animal en Querétaro

Servicio

Requisito

Costo

Esterilización

Cita previa (WhatsApp 442 207 5772) + copia INE

Gratuito

Microchip

Cita previa (WhatsApp 442 207 5772) + copia INE

Gratuito

Vacuna antirrábica

Carnet de vacunación

Gratuito

Adopción responsable

Asistir en horario

Gratuito

Asesoría jurídica

Asistir en horario

Gratuito

Servicios disponibles en la segunda Feria de Bienestar Animal en Querétaro, sábado 28 de febrero.

La jornada forma parte de la estrategia municipal para acercar servicios veterinarios gratuitos directamente a las colonias y delegaciones de Querétaro.

Las familias interesadas en la esterilización o el microchip deben agendar con anticipación, ya que los lugares son limitados al horario de 9:00 a 14:00 horas en la Unidad Deportiva La Purísima.

