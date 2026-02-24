Querétaro, 24 de febrero de 2026. — Seis personas fueron detenidas en la zona metropolitana de Querétaro como resultado de los operativos activados tras los hechos violentos registrados en Jalisco, luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes.

El gobernador Mauricio Kuri González informó que las detenciones se relacionan con incendios en establecimientos comerciales y quema de vehículos en distintos puntos de la capital queretana.

La ola de violencia que sacudió a Jalisco y entidades vecinas el jueves pasado motivó un reforzamiento inmediato de la vigilancia en Querétaro.

Las autoridades estatales activaron protocolos de contención para evitar efectos colaterales, mientras la Fiscalía General mantiene abiertas las líneas de investigación sobre la posible filiación criminal de los detenidos.

Entre los hechos que derivaron en las capturas, el mandatario detalló el incendio de un contenedor de basura en una tienda de conveniencia, daños a otro establecimiento comercial y la quema de vehículos en diversos puntos de la zona metropolitana.

"Los resultados ya se vieron, tenemos seis personas detenidas", expresó Kuri González.

El gobernador precisó que las acciones de contención fueron la prioridad inicial. Posteriormente, labores de inteligencia permitieron generar información que condujo a las detenciones vinculadas con los actos vandálicos en Querétaro.

Sobre la pertenencia de los detenidos a algún grupo delictivo, evitó confirmarlo y señaló que esa determinación corresponde a la Fiscalía.

Cateo en Jurica refuerza operativos por hechos violentos en Querétaro

Este lunes, un operativo de cateo se llevó a cabo en la zona de Jurica como parte de las investigaciones en curso. Kuri González indicó que las fiscalías han sostenido acciones constantes desde que se generó la información de inteligencia tras los eventos violentos en Jalisco.

Al ser cuestionado sobre el impacto de la violencia en la imagen del país de cara al Mundial, el gobernador expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas. "Mandarle toda mi solidaridad por la pérdida de los elementos", señaló.

Respecto a la seguridad para eventos masivos en el estado, el mandatario afirmó que existen condiciones suficientes y descartó la posibilidad de realizar actividades a puerta cerrada.

Sobre la posibilidad de que Querétaro fuera considerada sede alterna ante la situación en Guadalajara, respondió que se debe esperar y deseó éxito al gobernador Pablo Lemus.