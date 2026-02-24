Hallan muerto a hombre con heridas de arma blanca en San Juan del Río

Fiscalía investiga posible homicidio tras localizar a hombre de 45 años con lesiones en La Valla.

Acordonamiento policial en la comunidad La Valla tras hallazgo de hombre muerto con arma blanca en San Juan del Río

Elementos de la Fiscalía del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo en la comunidad La Valla de San Juan del Río.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 24 de febrero de 2026. —Un hombre de 45 años fue localizado sin vida y con heridas presuntamente provocadas por arma blanca en la comunidad de La Valla, en la calle Emiliano Zapata de la colonia La Loma, perteneciente al municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima pudo haber sido agredida durante una riña, aunque las circunstancias exactas del hecho permanecen bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

Vecinos y familiares fueron quienes dieron aviso a las autoridades tras localizar el cuerpo en el interior de un inmueble rústico ubicado en la zona.

Elementos de la Fiscalía del Estado y policía municipal de San Juan del Río acudieron al lugar, acordonaron el perímetro y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo conforme al protocolo para casos de muerte con indicios de violencia.

Personal de servicios periciales documentó la escena y recabó evidencia sobre el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión.

La línea de investigación principal apunta a que el hombre de 45 años hallado muerto en San Juan del Río habría sido víctima de una agresión posiblemente durante un altercado, aunque la Fiscalía no ha confirmado esta versión de manera oficial.

Fiscalía abre carpeta por posible homicidio en La Valla

La identidad de la víctima no fue dada a conocer por las autoridades. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, cuyos resultados determinarán la causa oficial del fallecimiento y las características de las lesiones.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha reportado detenidos vinculados con el caso.

Las investigaciones sobre el presunto homicidio continúan para esclarecer la identidad del agresor y las circunstancias que derivaron en la muerte del hombre en la comunidad de La Valla.

