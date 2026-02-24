San Juan del Río, 24 de febrero de 2026. —Un hombre de 45 años fue localizado sin vida y con heridas presuntamente provocadas por arma blanca en la comunidad de La Valla, en la calle Emiliano Zapata de la colonia La Loma, perteneciente al municipio de San Juan del Río.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima pudo haber sido agredida durante una riña, aunque las circunstancias exactas del hecho permanecen bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.
Vecinos y familiares fueron quienes dieron aviso a las autoridades tras localizar el cuerpo en el interior de un inmueble rústico ubicado en la zona.
Elementos de la Fiscalía del Estado y policía municipal de San Juan del Río acudieron al lugar, acordonaron el perímetro y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo conforme al protocolo para casos de muerte con indicios de violencia.
Personal de servicios periciales documentó la escena y recabó evidencia sobre el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión.
La línea de investigación principal apunta a que el hombre de 45 años hallado muerto en San Juan del Río habría sido víctima de una agresión posiblemente durante un altercado, aunque la Fiscalía no ha confirmado esta versión de manera oficial.
Fiscalía abre carpeta por posible homicidio en La Valla
La identidad de la víctima no fue dada a conocer por las autoridades. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, cuyos resultados determinarán la causa oficial del fallecimiento y las características de las lesiones.
Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha reportado detenidos vinculados con el caso.
Las investigaciones sobre el presunto homicidio continúan para esclarecer la identidad del agresor y las circunstancias que derivaron en la muerte del hombre en la comunidad de La Valla.