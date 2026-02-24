San Juan del Río, 24 de febrero de 2026, - Un hombre presuntamente armado con un cuchillo lesionó a dos personas entre las calles 20 de Noviembre 5 Morelos, sobre 5 de Mayo, en el centro de San Juan del Río, a escasos metros de la secundaria Antonio Caso y durante la hora de salida escolar.

El sujeto fue sometido y detenido por elementos de la policía municipal tras una movilización que, según testigos, tardó en concretarse mientras el agresor recorría varias cuadras desde el mercado Reforma amenazando a transeúntes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando vecinos de la zona reportaron la presencia de un individuo que portaba un cuchillo tipo militar y se desplazaba sobre 5 de Mayo hacía la calle Riva Palacio en actitud agresiva.

De acuerdo con habitantes del área, el hombre aparentaba estar bajo los efectos de alguna sustancia o padecer una crisis emocional, pues gritaba que presuntamente habían agredido sexualmente a sus hijas y que nadie había hecho nada al respecto. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni desmentido dicha versión.

Una de las víctimas fue identificada por vecinos como un conserje de la secundaria Antonio Caso, quien recibió lesiones con el arma blanca. La segunda persona herida fue localizada sobre la calle 5 de Mayo, entre 20 de Noviembre y Morelos.

Ambos lesionados fueron atendidos en el lugar por paramédicos del cuerpo de bomberos y posteriormente trasladados a un centro hospitalario.

Cuestionan vecinos tardanza y actuación policial en San Juan del Río

Testigos presenciales señalaron que transcurrieron varios minutos entre las primeras agresiones y la llegada de los elementos policiacos, tiempo en el que el sujeto logró herir a dos personas en un perímetro de varias cuadras.

Elementos de la policía municipal de San Juan del Río durante el operativo en el cruce de 5 de Mayo y Morelos. rotativo.com.mx

Al menos 10 patrullas y cerca de una veintena de uniformados acudieron al lugar para someter a un solo individuo, lo que consideraron una respuesta desproporcionada en comparación con la vigilancia cotidiana en la zona cuando ni una sola patrulla recorre la zona.

Habitantes del cruce de 5 de Mayo y Morelos refirieron que los elementos policiacos utilizaron fuerza excesiva al momento de la detención.

Según su versión, el hombre fue golpeado por los uniformados, arrastrado por la calle y subido a una patrulla policíaca, que se lo llevó a las galeras.

Uno de los testigos, sin embargo, reconoció ante el reportero de Rotativo que también participó en los golpes al agresor antes de la llegada de las patrullas de la policía municipal, ya que supuestamente sin hacer nada lo atacó.

La vialidad 5 de Mayo fue cerrada en dirección norte, desde el tianguis hasta la calle Morelos, lo que generó congestionamiento vehicular en una hora de alta afluencia por la salida de escuelas. El detenido fue trasladado a los separos de la policía municipal.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río no había emitido postura sobre los señalamientos de uso excesivo de fuerza ni sobre la presunta tardanza en la respuesta de los patrulleros.