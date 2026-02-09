San Juan del Río, lugar 16 de 18 en presupuesto per cápita en Querétaro

Cabrera Valencia reconoce rezago de 30 años en recaudación frente a El Marqués y Corregidora.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia presenta datos de presupuesto per cápita de San Juan del Río frente a 18 municipios de Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante el evento San Juan Informado.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 09, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 9 de febrero de 2026. — San Juan del Río ocupa el lugar 16 de 18 municipios de Querétaro en presupuesto per cápita para el ejercicio fiscal 2026, según datos comparativos presentados por el propio alcalde Roberto Cabrera Valencia.

La cifra, calculada con base en los presupuestos publicados de los 18 municipios y el último censo del INEGI, ubica al segundo municipio más poblado del estado entre los de menor inversión por habitante.

El dato fue revelado por el presidente municipal durante el evento San Juan Informado, donde reconoció que el rezago en recaudación municipal se ha acumulado durante al menos tres décadas.

Cabrera Valencia comparó la situación con municipios como El Marqués y Corregidora, que a pesar de tener poblaciones menores, cuentan con modelos de recaudación significativamente superiores.

"La pobreza está a lo mejor en la parte gubernamental", admitió el alcalde al referirse a la paradoja de un municipio con fuerte actividad industrial y agrícola, pero con un gobierno local de recursos limitados.

A su juicio, el problema radica en la falta de estrategias de planeación urbana a largo plazo que generen mayor recaudación.

Rezago en recaudación municipal de San Juan del Río

Cabrera Valencia argumentó que San Juan del Río aporta considerablemente al PIB estatal gracias a su sector industrial y productivo, pero esa fortaleza económica no se ha traducido en finanzas públicas municipales robustas.

El funcionario señaló que una mejor construcción de ciudad, similar al modelo de la capital queretana, permitiría incrementar los ingresos propios del ayuntamiento.

Pese a la posición presupuestal, el alcalde sostuvo que el municipio ha logrado mantener cobertura en seguridad, obra pública e infraestructura tecnológica.

"Hacemos más obra que muchos otros municipios", aseguró, y atribuyó los resultados al trabajo del personal municipal con recursos limitados.

El presidente municipal adelantó que los datos comparativos serán difundidos a través de la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento para conocimiento de la ciudadanía.

gobiernoroberto cabrerapresupuestofinanzas

Reciente

Motocicleta debajo de camioneta tipo caja seca tras accidente vial en el cruce de Emiliano Zapata y Palmas en Santa Cruz Nieto, San Juan del Río
San Juan del Río

Embisten a motociclista y queda bajo tráiler en San Juan del Río

Bomberos auxiliaron al conductor de la moto, quien presentó golpes menores sin necesidad de hospitalización

Patrulla de la Policía de Investigación del Delito en operativo por robo de camioneta en Querétaro, sobre Prolongación Corregidora Norte
Querétaro

Vinculan a proceso a ladrón de camioneta en plaza de Querétaro

Fiscalía identifica al imputado mediante videograbaciones; juez impone prisión preventiva.

Operativo alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón del 2 al 8 de febrero de 2026
Querétaro

Alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón

Municipio aplicó mil 254 pruebas de alcoholemia del 2 al 8 de febrero; 29 hombres y 8 mujeres sancionados.

Estudiantes de ingeniería civil participan en concurso de soluciones viales para cruces críticos en Querétaro con microsimulación
Querétaro

56 estudiantes proponen soluciones viales para cruces críticos en Querétaro

CICQ y Secretaría de Movilidad lanzan concurso con 21 equipos para mejorar intersecciones de avenida Universidad.