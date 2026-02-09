San Juan del Río, 9 de febrero de 2026. — San Juan del Río ocupa el lugar 16 de 18 municipios de Querétaro en presupuesto per cápita para el ejercicio fiscal 2026, según datos comparativos presentados por el propio alcalde Roberto Cabrera Valencia.
La cifra, calculada con base en los presupuestos publicados de los 18 municipios y el último censo del INEGI, ubica al segundo municipio más poblado del estado entre los de menor inversión por habitante.
El dato fue revelado por el presidente municipal durante el evento San Juan Informado, donde reconoció que el rezago en recaudación municipal se ha acumulado durante al menos tres décadas.
Cabrera Valencia comparó la situación con municipios como El Marqués y Corregidora, que a pesar de tener poblaciones menores, cuentan con modelos de recaudación significativamente superiores.
"La pobreza está a lo mejor en la parte gubernamental", admitió el alcalde al referirse a la paradoja de un municipio con fuerte actividad industrial y agrícola, pero con un gobierno local de recursos limitados.
A su juicio, el problema radica en la falta de estrategias de planeación urbana a largo plazo que generen mayor recaudación.
Rezago en recaudación municipal de San Juan del Río
Cabrera Valencia argumentó que San Juan del Río aporta considerablemente al PIB estatal gracias a su sector industrial y productivo, pero esa fortaleza económica no se ha traducido en finanzas públicas municipales robustas.
El funcionario señaló que una mejor construcción de ciudad, similar al modelo de la capital queretana, permitiría incrementar los ingresos propios del ayuntamiento.
Pese a la posición presupuestal, el alcalde sostuvo que el municipio ha logrado mantener cobertura en seguridad, obra pública e infraestructura tecnológica.
"Hacemos más obra que muchos otros municipios", aseguró, y atribuyó los resultados al trabajo del personal municipal con recursos limitados.
El presidente municipal adelantó que los datos comparativos serán difundidos a través de la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento para conocimiento de la ciudadanía.