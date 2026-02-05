CEI apoya reencarpetado de calles en San Juan del Río

Comisión Estatal de Infraestructura presta maquinaria y tren de tiro por 10 días para trabajos de asfaltado.

Maquinaria de la CEI realiza trabajos de reencarpetado en calles de San Juan del Río

El tren de tiro de la Comisión Estatal de Infraestructura trabaja durante 10 días en el reencarpetado de calles de San Juan del Río.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 05, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 5 de febrero de 2026. —Trabajos de reencarpetado avanzan en diversas colonias de San Juan del Río con el apoyo de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro (CEI), que prestó maquinaria y tren de tiro al municipio durante 10 días.

Las acciones de asfaltado se ejecutan en Lomas del Pedregoso y la calle Mármol, ubicada cerca de Avenida Tecnológica, en la zona oriente de San Juan del Río.

El programa surgió de una reunión de coordinación entre el presidente municipal y la CEI, donde se acordó el préstamo del equipo especializado para acelerar la rehabilitación de vialidades.

La Secretaría de Servicios Públicos municipal es la encargada de ejecutar los trabajos de asfaltado en colonias durante el periodo establecido.

Maquinaria de la CEI realiza trabajos de reencarpetado en calles de San Juan del R\u00edo El tren de tiro de la Comisión Estatal de Infraestructura trabaja durante 10 días en el reencarpetado de calles de San Juan del Río.

Edith Álvarez Flores, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, confirmó que la dependencia a su cargo participó en las gestiones de coordinación con el gobierno estatal.

"El tren de tiro nos lo prestaron 10 días; nuestro presidente decidió que a través de la Secretaría de Servicios Públicos pudiera darse esta ejecución", explicó la funcionaria.

La titular precisó que Lomas del Pedregoso fue una de las primeras colonias intervenidas, mientras que actualmente los trabajos se concentran en la calle Mármol.

El programa contempla varias vialidades, aunque los metros lineales exactos serán informados por la Secretaría de Servicios Públicos conforme avancen las acciones.


Maquinaria de la CEI realiza trabajos de reencarpetado en calles de San Juan del R\u00edo El tren de tiro de la Comisión Estatal de Infraestructura trabaja durante 10 días en el reencarpetado de calles de San Juan del Río.

Obras Públicas alista programa de obra para 2025

Álvarez Flores adelantó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas presentará próximamente su programa de obra para el presente año, independiente de las acciones de reencarpetado que realiza Servicios Públicos con el equipo prestado por la CEI.

El esquema de colaboración entre el municipio y la Comisión Estatal de Infraestructura permite optimizar recursos y acelerar la atención a vialidades deterioradas sin generar erogaciones adicionales por concepto de maquinaria especializada.

gobierno obras publicas infraestructura movilidad

Reciente

Presentación de alianza Blac Racing GoKartManía y Escudería Telmex para academia de pilotos rumbo a Súper Copa Roshfrans 2026
Deportes

Blac Racing, GoKartManía y Escudería Telmex lanzan academia para detectar pilotos

Alianza presenta campeonato en siete sedes del país; ganador obtiene lugar pagado en Súper Copa Roshfrans 2026.

Yetsi cantautora lanza álbum Sin Traductor de siete canciones de R&B soul y funk ambientado en Miami
Espectáculos

Yetsi lanza Sin Traductor, álbum de R&B y soul desde Los Ángeles

Cantautora lanza siete canciones que combinan R&B, soul y funk con una narrativa de amor e identidad en Miami.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante detención por violencia de género en colonia Las Esmeraldas
San Juan del Río

Cae agresor de mujer en San Juan del Río; está ligado a homicidio en Oaxaca

Policía municipal responde a reporte de violencia de género en colonia Las Esmeraldas.