San Juan del Río, 5 de febrero de 2026. —Trabajos de reencarpetado avanzan en diversas colonias de San Juan del Río con el apoyo de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro (CEI), que prestó maquinaria y tren de tiro al municipio durante 10 días.
Las acciones de asfaltado se ejecutan en Lomas del Pedregoso y la calle Mármol, ubicada cerca de Avenida Tecnológica, en la zona oriente de San Juan del Río.
El programa surgió de una reunión de coordinación entre el presidente municipal y la CEI, donde se acordó el préstamo del equipo especializado para acelerar la rehabilitación de vialidades.
La Secretaría de Servicios Públicos municipal es la encargada de ejecutar los trabajos de asfaltado en colonias durante el periodo establecido.
El tren de tiro de la Comisión Estatal de Infraestructura trabaja durante 10 días en el reencarpetado de calles de San Juan del Río.
Edith Álvarez Flores, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, confirmó que la dependencia a su cargo participó en las gestiones de coordinación con el gobierno estatal.
"El tren de tiro nos lo prestaron 10 días; nuestro presidente decidió que a través de la Secretaría de Servicios Públicos pudiera darse esta ejecución", explicó la funcionaria.
La titular precisó que Lomas del Pedregoso fue una de las primeras colonias intervenidas, mientras que actualmente los trabajos se concentran en la calle Mármol.
El programa contempla varias vialidades, aunque los metros lineales exactos serán informados por la Secretaría de Servicios Públicos conforme avancen las acciones.
Obras Públicas alista programa de obra para 2025
Álvarez Flores adelantó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas presentará próximamente su programa de obra para el presente año, independiente de las acciones de reencarpetado que realiza Servicios Públicos con el equipo prestado por la CEI.
El esquema de colaboración entre el municipio y la Comisión Estatal de Infraestructura permite optimizar recursos y acelerar la atención a vialidades deterioradas sin generar erogaciones adicionales por concepto de maquinaria especializada.