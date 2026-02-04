Querétaro, 4 de febrero de 2026. —Lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros caerán en la Sierra Gorda queretana, mientras las zonas altas de la entidad experimentarán ambiente frío durante la mañana, informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

Para la capital del estado se pronostica una temperatura mínima de 7°C y máxima de 26°C, con cielo medio nublado a nublado y rachas de viento que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

El fenómeno meteorológico responde al paso del frente frío número 33 sobre el noreste y oriente del país, combinado con una masa de aire polar que provocará descenso térmico en varias regiones.

La dependencia federal advirtió que las precipitaciones intensas podrían generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

Durante las últimas 24 horas, las estaciones meteorológicas de la entidad registraron lluvias inapreciables únicamente en Peñamiller y Carrillo.

Las temperaturas máximas alcanzaron los 33°C en Peñamiller, 32°C en Jalpan y 29°C en Carrillo, mientras que San Ildefonso reportó la mínima más baja con 5°C.

Viento y recomendaciones por clima en Querétaro

El pronóstico indica viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en territorio queretano. La Conagua señaló que estas condiciones climáticas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas expuestas, además de reducir la visibilidad en tramos carreteros debido a posibles bancos de niebla.

A nivel nacional, el organismo monitorea el avance del sistema frontal que también ocasionará evento de "Norte" en costas de Tamaulipas y Veracruz, con oleaje de hasta 3.5 metros de altura. En estados vecinos como Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí se esperan igualmente lluvias fuertes, particularmente en sus regiones serranas.

El pronóstico tiene validez desde las 06:00 horas de este miércoles y hasta las 06:00 horas del jueves 5 de febrero. Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al transitar por carreteras de la región serrana.