Querétaro, 29 de enero de 2026. —Este viernes 30 de enero concluye la jornada de vacunación contra el sarampión en el Centro Cívico de Querétaro, ubicado en Prolongación Bernardo Quintana 10000, en la zona de Centro Sur.

Las autoridades municipales y del sector salud exhortaron a la población de la capital y municipios como San Juan del Río y Tequisquiapan a acudir en un horario de 9:00 a 12:00 horas para completar su esquema de inmunización.

La campaña de vacunación contra sarampión en Querétaro inició este jueves con el primer día de actividades en el Centro Cívico. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre los riesgos de no vacunarse: una sola persona enferma puede contagiar a 9 de cada 10 personas no inmunizadas, incluso sin contacto directo, únicamente por proximidad.

La jornada está dirigida a bebés, niñas, niños y adultos conforme al esquema de vacunación vigente. Los bebés deben recibir la primera dosis al cumplir un año de edad y la segunda a los 18 meses.

Quienes recibieron su primera dosis entre 2017 y 2021 deben aplicarse el refuerzo entre los 6 y 7 años de edad.

La jornada de vacunación contra sarampión concluye este viernes 30 de enero en el Centro Cívico de Querétaro. rotativo.com.mx

También pueden acudir adultos nacidos después de 1970 que no cuenten con antecedentes de vacunación o que desconozcan si completaron su esquema durante la infancia.

Habitantes de San Juan del Río, Tequisquiapan y demás municipios de la entidad pueden trasladarse al Centro Cívico para recibir la dosis sin costo. Es necesario presentar credencial INE de quien recibirá la vacuna o, en el caso de menores, la identificación del tutor.

Complicaciones graves por sarampión alertan a autoridades de salud en Querétaro

El sarampión puede provocar complicaciones severas como neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte, particularmente en niños pequeños y personas sin esquema completo de vacunación.

Las autoridades de salud enfatizaron que la inmunización representa la principal medida de prevención contra esta enfermedad viral altamente contagiosa.

Durante la jornada de vacunación contra sarampión en el Centro Cívico de Querétaro, los servidores públicos reiteraron que vacunarse protege tanto la salud individual como la colectiva.

La inmunidad de grupo reduce significativamente la circulación del virus y protege a quienes no pueden vacunarse por condiciones médicas específicas, beneficiando a toda la población del estado.

Para obtener mayores informes sobre la campaña, los interesados de la capital, San Juan del Río, Tequisquiapan y otros municipios pueden comunicarse al número de WhatsApp 442 458 5566, donde personal de salud atenderá dudas sobre el esquema de vacunación y los requisitos para acudir a la jornada.