Pelea entre estudiantes de secundaria en La Valla alerta a autoridades educativas

Irene Quintanar activa mesa de mediación y descarta sanciones para priorizar acompañamiento emocional.

Mesa de mediación escolar de USEBEQ para atender riña entre alumnos de secundaria en San Juan del Río

Talleres de prevención de violencia y construcción de paz dirigidos a estudiantes y familias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de marzo de 2026. —Un video que muestra una pelea entre tres menores de edad, estudiantes de secundaria en la comunidad de La Valla, circula en redes sociales y activó los protocolos de intervención de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ).

La coordinadora general del organismo, Irene Quintanar, confirmó que el incidente ocurrió fuera del plantel y que de inmediato se citó a los padres de familia de los involucrados para iniciar un proceso de mediación.

Quintanar reconoció que los esfuerzos de prevención que realiza la dependencia resultan insuficientes ante la problemática de violencia escolar en San Juan del Río.

Precisó que la USEBEQ ha implementado talleres, conferencias y programas de acompañamiento enfocados en fortalecer el carácter y el control de impulsos en adolescentes, aunque admitió que la participación de las familias es indispensable para obtener resultados.

La funcionaria detalló que en lugar de aplicar suspensiones o sanciones disciplinarias, la estrategia institucional se centra en trabajar con consecuencias.

A través de herramientas de realidad virtual, los estudiantes enfrentan escenarios que les muestran el impacto de sus decisiones. "Si nos vamos a sanciones, corremos el riesgo de alejarlos", señaló Quintanar, quien explicó que por la etapa de desarrollo en que se encuentran los adolescentes, el castigo puede resultar contraproducente.

Mesa de mediaci\u00f3n escolar de USEBEQ para atender ri\u00f1a entre alumnos de secundaria en San Juan del R\u00edo Irene Quintanar, coordinadora general de la USEBEQ, durante entrevista sobre violencia escolar.

Mesa de mediación incluye a los adolescentes en San Juan del Río

Como parte de la respuesta al incidente, la USEBEQ activó una mesa de mediación que, a diferencia de esquemas tradicionales, incorpora directamente a los alumnos involucrados.

El objetivo, según Quintanar, es escuchar las razones que propiciaron la agresión y mantener abierto el canal de comunicación. "Todos son supuestos hasta que cites a todos y los escuches", indicó.

La coordinadora también precisó que el trabajo de prevención no se limita a los estudiantes. La dependencia desarrolla talleres con padres de familia y capacitación con docentes en temas de construcción de paz y convivencia escolar.

Quintanar subrayó que los menores en educación básica se encuentran bajo corresponsabilidad de los adultos, por lo que el acompañamiento familiar resulta determinante.

¿Cómo enfrenta la USEBEQ la violencia entre estudiantes?

Quintanar insistió en que la institución no maneja un registro de riñas como tal, sino un diagnóstico integral que atiende situaciones relacionadas con el manejo de emociones, el diálogo y la sana convivencia.

"Algo está pasando al interior de las familias", sostuvo la funcionaria, quien hizo un llamado a la sociedad en su conjunto para reconstruir los valores entre la población juvenil.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han precisado el nombre del plantel involucrado ni las medidas específicas que se tomarán con los menores que aparecen en el video.

gobierno seguridad violencia educacion

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