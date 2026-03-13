San Juan del Río, 13 de marzo de 2026. —Un video que muestra una pelea entre tres menores de edad, estudiantes de secundaria en la comunidad de La Valla, circula en redes sociales y activó los protocolos de intervención de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ).

La coordinadora general del organismo, Irene Quintanar, confirmó que el incidente ocurrió fuera del plantel y que de inmediato se citó a los padres de familia de los involucrados para iniciar un proceso de mediación.

Quintanar reconoció que los esfuerzos de prevención que realiza la dependencia resultan insuficientes ante la problemática de violencia escolar en San Juan del Río.

Precisó que la USEBEQ ha implementado talleres, conferencias y programas de acompañamiento enfocados en fortalecer el carácter y el control de impulsos en adolescentes, aunque admitió que la participación de las familias es indispensable para obtener resultados.

La funcionaria detalló que en lugar de aplicar suspensiones o sanciones disciplinarias, la estrategia institucional se centra en trabajar con consecuencias.

A través de herramientas de realidad virtual, los estudiantes enfrentan escenarios que les muestran el impacto de sus decisiones. "Si nos vamos a sanciones, corremos el riesgo de alejarlos", señaló Quintanar, quien explicó que por la etapa de desarrollo en que se encuentran los adolescentes, el castigo puede resultar contraproducente.

Irene Quintanar, coordinadora general de la USEBEQ, durante entrevista sobre violencia escolar.

Como parte de la respuesta al incidente, la USEBEQ activó una mesa de mediación que, a diferencia de esquemas tradicionales, incorpora directamente a los alumnos involucrados.

El objetivo, según Quintanar, es escuchar las razones que propiciaron la agresión y mantener abierto el canal de comunicación. "Todos son supuestos hasta que cites a todos y los escuches", indicó.

La coordinadora también precisó que el trabajo de prevención no se limita a los estudiantes. La dependencia desarrolla talleres con padres de familia y capacitación con docentes en temas de construcción de paz y convivencia escolar.

Quintanar subrayó que los menores en educación básica se encuentran bajo corresponsabilidad de los adultos, por lo que el acompañamiento familiar resulta determinante.

¿Cómo enfrenta la USEBEQ la violencia entre estudiantes?

Quintanar insistió en que la institución no maneja un registro de riñas como tal, sino un diagnóstico integral que atiende situaciones relacionadas con el manejo de emociones, el diálogo y la sana convivencia.

"Algo está pasando al interior de las familias", sostuvo la funcionaria, quien hizo un llamado a la sociedad en su conjunto para reconstruir los valores entre la población juvenil.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han precisado el nombre del plantel involucrado ni las medidas específicas que se tomarán con los menores que aparecen en el video.