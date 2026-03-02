San Juan del Río gestiona batallón de Guardia Nacional en carretera 120

Municipio identifica terreno entre El Mirador y Santa Rosa para albergar instalaciones de seguridad.

Elementos de Guardia Nacional en operativo de seguridad sobre carretera 120 en San Juan del Río, Querétaro

Un batallón implicaría instalaciones con mayor capacidad operativa para el municipio.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 02, 2026
San Juan del Río, 2 demarró de 2026. —Un batallón de Guardia Nacional podría instalarse en San Juan del Río tras la solicitud formal que el gobierno municipal presentó ante la corporación federal.

El proyecto contempla un terreno de entre seis y siete hectáreas ubicado entre las comunidades de El Mirador y Santa Rosa, sobre la carretera 120, donde se edificarían instalaciones con mayor capacidad operativa que las actuales compañías desplegadas en el municipio.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que la gestión avanza desde la administración anterior y que la llegada del nuevo comandante estatal de Guardia Nacional, el general Ricardo Meléndez, quien asumió funciones este lunes, abre una ventana para dar seguimiento al trámite.

"Solamente estoy esperando que el general Meléndez establezca sus quehaceres, de conocer a su personal, recorrer el estado", precisó el edil durante una conferencia.

El terreno identificado se localiza en una zona donde actualmente se desarrollan proyectos inmobiliarios de vivienda. Ante la falta de reserva territorial municipal, Cabrera Valencia explicó que la estrategia consiste en aprovechar las áreas de donación dentro de esos desarrollos para formalizar la entrega del predio.

A diferencia de las compañías que operan actualmente, un batallón implica instalaciones de mayor escala con dormitorios, áreas de servicios y capacidad para albergar más elementos.

El presidente municipal detalló que el tema se abordó el viernes pasado durante la mesa de Paz en San Juan del Río, donde se revisó el estatus de la petición.

Batallón de Guardia Nacional reforzaría seguridad en carretera 120

La ubicación sobre la carretera 120 resulta estratégica para la vigilancia de una de las principales vías de acceso al municipio. Cabrera Valencia sostuvo que "no quitaremos el dedo del renglón" respecto a esta gestión, que requiere coordinación con los otros dos órdenes de gobierno para financiar tanto la adquisición del terreno como la construcción de la infraestructura.

El municipio carece de recursos propios para cubrir ambos rubros, por lo que la edificación dependerá de aportaciones federales y estatales.

El alcalde adelantó que solicitará una reunión con el general Meléndez en las próximas semanas para retomar formalmente el expediente y definir un calendario de avance.

