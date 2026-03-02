Querétaro, 2 de marzo de 2026. — Al menos 114 personas originarias de Querétaro fueron localizadas por el gobierno estatal en cuatro puntos de Medio Oriente y Asia tras la escalada del conflicto entre Israel e Irán, que provocó cierres temporales de espacio aéreo y dejó varados a cientos de viajeros en la región.

El grupo más numeroso —88 personas— se encuentra en Dubái, donde un contingente de 54 viajaba en crucero y ahora permanece en un hotel a la espera de condiciones para volver.

La tensión entre ambas naciones se agudizó luego de una serie de ataques y contraataques que involucraron infraestructura estratégica y posiciones militares.

El refuerzo de la presencia estadounidense en la zona y las amenazas de Teherán generaron incertidumbre en rutas aéreas comerciales, particularmente en Emiratos Árabes Unidos.

Varios países cerraron temporalmente su espacio aéreo, lo que afectó los planes de retorno de los queretanos varados en Medio Oriente.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, detalló la distribución: además de los 54 pasajeros del crucero, hay 22 turistas adicionales y 12 residentes en Dubái, así como 4 personas más en Abu Dabi. "Hemos estado en comunicación permanente con todas ellas", señaló.

21 queretanas en India ya tienen vuelos de regreso programados

En el caso de la India, las 21 queretanas que se encontraban en ese país ya cuentan con itinerario de retorno tras la reapertura del espacio aéreo. Se prevé que aborden vuelos con conexión en las próximas horas, confirmó el funcionario.

Respecto a la persona localizada en Israel, Gudiño Torres indicó que el contacto se estableció a través de redes sociales oficiales del gobierno estatal y que se mantiene comunicación constante. No precisó la ciudad donde se ubica.

El espacio aéreo en Emiratos Árabes Unidos comenzó a abrirse de manera gradual, lo que permitirá que los turistas regresen conforme se normalicen las operaciones.

Mientras tanto, las autoridades locales han brindado facilidades de hospedaje a quienes ya habían vencido su estancia, según explicó el secretario.

"Con los residentes hemos hablado; por ahora su regreso no es definitivo", aseveró. Los 12 residentes en Dubái y los 4 en Abu Dabi continúan con su vida cotidiana y no han manifestado intención de volver de forma permanente, aunque permanecen en contacto con las autoridades estatales.

La administración estatal mantiene coordinación con la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos y con las instancias federales encargadas de la atención a mexicanos en el extranjero para dar seguimiento puntual hasta que existan condiciones seguras de retorno.