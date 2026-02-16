Querétaro, 16 de febrero de 2026. —Dos nuevos bonos de transporte público se incorporan a las opciones de pago en la zona metropolitana de Querétaro: uno de 86 pesos mensuales para los 188 mil beneficiarios de Tarifa Unidas y una tarjeta física Bono Qrobús con tres modalidades de recarga.

La Agencia de Movilidad del Estado presentó ambas alternativas con el objetivo de ampliar el acceso al servicio y facilitar la organización del gasto para estudiantes, trabajadores y usuarios frecuentes.

El programa de bonos de transporte en Querétaro arrancó en enero de 2024 y desde entonces ha registrado más de medio millón de ventas. Actualmente el sistema cuenta con 15 mil 318 bonos activos, cifra que refleja un crecimiento sostenido en esta modalidad de pago.

Los nuevos esquemas buscan consolidar esa tendencia al ofrecer opciones tanto digitales como físicas para los distintos perfiles de usuario del transporte público estatal.

El director general de la dependencia, Gerardo Cuanalo Santos, explicó que el Bono Tarifa Unidas permitirá a sus beneficiarios acceder al sistema de transporte de forma ilimitada durante 30 días con una sola recarga de 86 pesos.

"Estamos presentando el bono Tarifa Unidas, con una sola recarga de 86 pesos quedará abierto el sistema", señaló.

Esta opción estará disponible a partir de mañana en los puntos habituales de recarga y aplica exclusivamente para la zona metropolitana. Cuanalo Santos precisó que el esquema dará mayor libertad a los estudiantes, al permitirles trasladarse no solo a clases sino también a actividades académicas o recreativas sin costo adicional en pasajes.

Tarjeta física Bono Qrobús ofrece tres modalidades de recarga en Querétaro

La segunda novedad es la Tarjeta Bono Qrobús, diseñada para quienes prefieren no utilizar el teléfono celular como medio de pago. La tarjeta contará con fotografía y podrá tramitarse en delegaciones municipales, en la Agencia de Movilidad o en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

"El usuario podrá recargar esta modalidad y utilizar el transporte público de forma ilimitada", explicó el funcionario, quien subrayó que cada mes se suman nuevos usuarios al sistema de bonos de transporte metropolitano.

Las dos opciones se integran al esquema vigente y podrán activarse en los mismos puntos de recarga distribuidos en la zona metropolitana de Querétaro.