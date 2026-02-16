Querétaro, 16 de febrero de 2026.- Un mensaje de texto fraudulento que simula una infracción por exceso de velocidad circula entre usuarios de telefonía celular en Querétaro, con un enlace que dirige a un sitio web diseñado para robar información personal y financiera.
La secretaria de Salud del estado, María Martina Pérez Rendón, difundió la alerta en sus redes sociales y pidió a la población no acceder al enlace contenido en el SMS.
Esta modalidad de estafa, conocida como smishing —variante del phishing que opera a través de mensajes de texto—, ha sido documentada en meses recientes en estados como Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. En esos casos, delincuentes utilizaron mensajes que aparentaban provenir de dependencias gubernamentales para obtener datos bancarios de las víctimas.
El SMS recibido por queretanos indica textualmente: "Su vehiculo fue detectado por camara a exceso de velocidad. Por favor, presente una queja o tome medidas necesarias sin demora", seguido de un enlace acortado con dominio sospechoso (0kr.cc/mx). La redacción presenta errores ortográficos evidentes —ausencia de tildes y escritura incorrecta— que constituyen señales claras de fraude.
Pérez Rendón compartió la captura del mensaje en su cuenta de Facebook con la leyenda "Mensaje falso — No acceder al enlace". La publicación generó decenas de comentarios de usuarios que confirmaron haber recibido el mismo SMS en diferentes municipios de Querétaro, lo que sugiere una campaña masiva dirigida a números telefónicos de la entidad.
Cómo opera el fraude por SMS falso de multas en Querétaro
Al hacer clic en el enlace, la víctima es redirigida a un sitio que imita la apariencia de un portal gubernamental. Ahí se solicitan datos como nombre completo, número de placa, CURP y, en algunos casos, información de tarjeta bancaria bajo el pretexto de "pagar la multa" o "presentar una inconformidad". La información recopilada se utiliza para robo de identidad o cargos no autorizados a cuentas bancarias.
Especialistas en ciberseguridad recomiendan no abrir enlaces de remitentes desconocidos y verificar directamente con la autoridad de tránsito cualquier supuesta infracción. En Querétaro, las multas de tránsito legítimas se notifican a través de canales oficiales y pueden consultarse en el portal del gobierno estatal o municipal correspondiente. Ninguna dependencia envía cobros ni notificaciones de infracciones mediante SMS con enlaces acortados.
Para quienes hayan abierto el enlace o ingresado datos, la recomendación inmediata es cambiar contraseñas de cuentas bancarias, activar alertas de movimientos en tarjetas y reportar el incidente ante la Policía Cibernética al número 088 o a través de la Guardia Nacional. También es posible bloquear el número remitente y reportarlo como spam desde el dispositivo móvil.