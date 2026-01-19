Alcalde supervisa regularización en Prados de Cerro Gordo, San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia destacó el trabajo comunitario en la colonia que tramita su regularización jurídica tras casi tres décadas de existencia.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia durante recorrido en colonia Prados de Cerro Gordo en San Juan del Río
San Juan del Río, 19 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río supervisó el proceso de regularización jurídica de la colonia Prados de Cerro Gordo, que tras 28 años de existencia tramita la conversión de irregular a regular para acceder a escrituración.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia recorrió la zona donde vecinos construyeron con trabajo comunitario una cancha deportiva de básquetbol que recibió apoyo de la bolsa de ayuda social municipal. El programa fortalece la certeza patrimonial en comunidades irregulares del municipio.

La colonia utiliza los programas municipales de regularización que permiten acceder a escrituras para obtener certeza jurídica, explicó Cabrera Valencia ante la presidenta del comité de colonos, y vecinos de la zona fundada en 1998. El alcalde reconoció el trabajo de la comunidad que mantiene limpias las áreas comunes.

El proceso permitirá a los habitantes acceder de manera plena a obra pública municipal, ya que la normatividad requiere que el suelo esté escriturado a nombre de los órdenes de gobierno para ejecutar proyectos de infraestructura, precisó el mandatario.

El gobierno documentó casos históricos donde la falta de formalización legal generó adeudos de 114 millones de pesos por predios no pagados.

Cabrera Valencia destacó el Plan Municipal de Desarrollo "Mejor Gobierno" que busca acercar servicios municipales, estatales y federales a las comunidades.

Servicios municipales apoya con mantenimiento periódico de la colonia, mientras los vecinos realizan actividades recreativas en la cancha deportiva.

El alcalde anunció presencia continua del gobierno en colonias y comunidades para fortalecer el tejido social. San Juan del Río conmemora 495 años de historia en 2026 y ejecuta proyectos de restauración en el centro histórico, incluida la parroquia de San Juan Bautista que forma parte del Camino Real de Tierra Adentro.

