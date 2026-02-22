Querétaro, 22 de febrero de 2026.- Autoridades estatales, militares y municipales activaron un operativo de coordinación en Querétaro tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que desencadenó narcobloqueos y actos violentos en al menos 15 estados del país.

El gobernador Mauricio Kuri González concluyó este domingo una reunión con mandos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, el secretario de Gobierno Eric Gudiño Torres y los alcaldes de la zona metropolitana para establecer líneas de comunicación y operaciones orientadas a mantener la tranquilidad en la entidad.

La reunión de seguridad en Querétaro ocurre horas después de que fuerzas especiales del Ejército ejecutaran un operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Oseguera Cervantes. Grupos criminales respondieron con bloqueos carreteros, quema de vehículos e incendios de comercios en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Tamaulipas y otras entidades.

Mandos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal participaron en la mesa de coordinación interinstitucional. rotativo.com.mx

En Guanajuato —estado colindante— se reportaron incendios en farmacias y tiendas de conveniencia en municipios como Irapuato, León y Silao. Hasta el cierre de esta edición, Querétaro no registró incidentes violentos vinculados al operativo.

A la mesa de coordinación acudieron los presidentes municipales Felipe Fernando Macías Olvera, de Querétaro; Josué David Guerrero Trápala, de Corregidora; Rodrigo Monsalvo Castelán, de El Marqués, y Jairo Morales Martínez, de Huimilpan.

También participó el general de brigada DEM José Guillermo Lira Hernández, comandante de la XVII Zona Militar, junto con mandos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Querétaro.

Blindaje en límites con Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí

La Policía Estatal informó que instaló puntos de observación en zonas limítrofes y realiza recorridos itinerantes en municipios fronterizos. Algunos de los filtros se ubican en inmediaciones de la carretera a Celaya Cuota, la vía libre a Apaseo el Alto —colindancia con Guanajuato—, al norte de la Sierra Gorda en los límites con San Luis Potosí, así como en Amealco, zona que conecta con Michoacán.

Elementos de policía municipal, estatal y corporaciones federales reforzaron la presencia en accesos carreteros estratégicos de la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" tras el operativo. La Liga MX suspendió el partido Querétaro contra FC Juárez, programado para este domingo en el Estadio La Corregidora, por las condiciones de inseguridad derivadas de la caída del líder del CJNG.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes exhortó a conductores a extremar precauciones y optar por rutas alternas ante los bloqueos registrados en carreteras del occidente del país.

A través de sus redes sociales, el gobierno estatal pidió a la ciudadanía "informarse por los canales oficiales" y evitar difundir información no verificada.

El esquema de vigilancia reforzada forma parte de los protocolos permanentes de coordinación entre los tres órdenes de gobierno que Querétaro mantiene desde 2021, modelo que las autoridades señalan como factor clave en los indicadores de seguridad del estado.

Los alcaldes metropolitanos confirmaron días antes que la comunicación entre corporaciones ha permitido reducir la incidencia delictiva hasta en un 20 por ciento en la zona conurbada.