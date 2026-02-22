Kuri reúne a mandos de seguridad y alcaldes en Querétaro tras caída de El Mencho

Gobernador coordina operaciones con Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía y alcaldes metropolitanos ante violencia en estados vecinos.

Reunión de seguridad del gobernador Mauricio Kuri con mandos del Ejército, Guardia Nacional y alcaldes metropolitanos en Querétaro tras abatimiento de El Mencho

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la reunión de coordinación de seguridad con mandos militares y alcaldes metropolitanos este domingo.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 22 de febrero de 2026.- Autoridades estatales, militares y municipales activaron un operativo de coordinación en Querétaro tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que desencadenó narcobloqueos y actos violentos en al menos 15 estados del país.

El gobernador Mauricio Kuri González concluyó este domingo una reunión con mandos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, el secretario de Gobierno Eric Gudiño Torres y los alcaldes de la zona metropolitana para establecer líneas de comunicación y operaciones orientadas a mantener la tranquilidad en la entidad.

La reunión de seguridad en Querétaro ocurre horas después de que fuerzas especiales del Ejército ejecutaran un operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Oseguera Cervantes. Grupos criminales respondieron con bloqueos carreteros, quema de vehículos e incendios de comercios en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Tamaulipas y otras entidades.

Reuni\u00f3n de seguridad del gobernador Mauricio Kuri con mandos del Ej\u00e9rcito, Guardia Nacional y alcaldes metropolitanos en Quer\u00e9taro tras abatimiento de El Mencho Mandos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal participaron en la mesa de coordinación interinstitucional. rotativo.com.mx

En Guanajuato —estado colindante— se reportaron incendios en farmacias y tiendas de conveniencia en municipios como Irapuato, León y Silao. Hasta el cierre de esta edición, Querétaro no registró incidentes violentos vinculados al operativo.

A la mesa de coordinación acudieron los presidentes municipales Felipe Fernando Macías Olvera, de Querétaro; Josué David Guerrero Trápala, de Corregidora; Rodrigo Monsalvo Castelán, de El Marqués, y Jairo Morales Martínez, de Huimilpan.

También participó el general de brigada DEM José Guillermo Lira Hernández, comandante de la XVII Zona Militar, junto con mandos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Querétaro.

Blindaje en límites con Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí

La Policía Estatal informó que instaló puntos de observación en zonas limítrofes y realiza recorridos itinerantes en municipios fronterizos. Algunos de los filtros se ubican en inmediaciones de la carretera a Celaya Cuota, la vía libre a Apaseo el Alto —colindancia con Guanajuato—, al norte de la Sierra Gorda en los límites con San Luis Potosí, así como en Amealco, zona que conecta con Michoacán.

Elementos de policía municipal, estatal y corporaciones federales reforzaron la presencia en accesos carreteros estratégicos de la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" tras el operativo. La Liga MX suspendió el partido Querétaro contra FC Juárez, programado para este domingo en el Estadio La Corregidora, por las condiciones de inseguridad derivadas de la caída del líder del CJNG.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes exhortó a conductores a extremar precauciones y optar por rutas alternas ante los bloqueos registrados en carreteras del occidente del país.

A través de sus redes sociales, el gobierno estatal pidió a la ciudadanía "informarse por los canales oficiales" y evitar difundir información no verificada.

El esquema de vigilancia reforzada forma parte de los protocolos permanentes de coordinación entre los tres órdenes de gobierno que Querétaro mantiene desde 2021, modelo que las autoridades señalan como factor clave en los indicadores de seguridad del estado.

Los alcaldes metropolitanos confirmaron días antes que la comunicación entre corporaciones ha permitido reducir la incidencia delictiva hasta en un 20 por ciento en la zona conurbada.

