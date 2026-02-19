La fotografía de las Dirigencias Estatales de la Cuarta Transformación; Con Ricardo Astudillo del Verde; Gisela Sánchez de Morena y; Valeria Flores del PT; Envía un poderoso mensaje, para quienes aspiran, quienes quieren y además pueden estar en la boleta para Gobernador, acudieron a la cita, la Senadora de Morena Bety Robles una voz fuerte que representa a las mujeres empoderadas de Querétaro; el Diputado Federal Luis Humberto Fernández quien representa un canal válido de interlocución para llegar a acuerdos políticos en todos los niveles; El Ex Rector y también Diputado Federal Gilberto Herrera cuyo mayor mérito al momento es controlar al Comité Estatal de Morena con su grupo; Ricardo Astudillo Diputado Federal del Verde quien jugó bien con la camiseta de visitante y de local, al mismo tiempo, pues es Dirigente y al mismo tiempo es aspirante; La misma situación de la Delegada del Partido del Trabajo, Valeria Flores aunque ella sigue sin mostrar su carta; Finalmente la Presidente Municipal de Cadereyta, Astrid Alejandra Ortega, quien se sacó un diez en días pasados, pues fue la principal impulsora del Plantel de la Escuela de Bachilleres de la UAQ en Cadereyta.

Siendo honestos es una fotografía del "paddok" previo a la carrera; La decisión final se sabe, depende del ánimo y la estrategia de Palacio Nacional; La Senadora Robles representa el tiempo y el momento de las mujeres; Mientras Astrid recibe un fuerte impulso, no de Gilberto Herrera como muchos piensan sino de Alfonso Ramírez Cuéllar; Luis Humberto ha hecho camino al andar con la Cuarta Transformación desde Camacho; Mientras para el Verde Astudillo, ha sabido convertirse en un bien y un mal necesario, vender una Cuarta Transformación a la queretana es una jugada de cuatro bandas, cuyo eje principal está en Ciudad de México, sin embargo el "Rey de las Coyunturas" supera a políticos bisoños en el arte de leer las jugadas políticas; Valeria y el PT en cambio, esperan heredar la posición que Claudia Díaz Gayou construyó prácticamente desde cero; Gilberto si bien le va, lo veremos de Regidor en Corregidora, le sobrarán oportunidades de debatir con Chepe, bueno si la libra con sus números tan altos de rechazo en las encuestas y su proceso en el Juzgado del Reclusorio ahora que no tenga fuero; Finalmente Santiago Nieto; Nomás por no dejar de mencionarlo, pero es como el tío que ya tomado, te dice que te va a llevar a Disneylandia, pero que en su juicio nomás no se acuerda, ahí tenía que estar y no estuvo ¿Será que no le dieron permiso, hasta que pida licencia?

En el PAN Chepe Guerrero sumó valiosos puntos, demostró no solamente que es un magnífico operador y que también da resultados, también reiteró una vez más ser un joven de firmes lealtades; La cima en las encuestas es muy pareja pues en ocasiones, el "Niño Gobernador" Felifer Macías, aparece encabezando, tiene el respaldo del escaparate de la Capital pero también trae calle, mucha calle; Mientras que Luis Bernardo Nava, ha priorizado, las instrucciones de Mauricio Kuri, sabe que los resultados no requieren interpretación, reitera ser un actor disciplinado y leal, siendo una magnífica opción para una transición de cambio de oficina; Este sería un magnífico escenario para Acción Nacional, porque no olvidemos que en su momento, la nominación en su momento de Pancho Domínguez estuvo llena de piedritas que le sembró Ricardo Anaya quien le cancelaba quince minutos antes todas las reuniones, además que dejó hasta el final poder alzarle la mano, quizá por eso siendo Gobernador, Pancho, no quiso repetir los mismos agravios políticos y junto al "Bubulubu" Rogelio Vega, tenían ya todo más que armado desde un año antes.

Para los priístas la nominación a la Gubernatura, parece más un castigo que un premio; Mario Calzada un día sí y al otro también, exhibe que su Delegado del CEN José Parcero más que una reliquia política, representa un anacronismo nacional; Mientras la también Diputada Federal, la valiente Abigail Arredondo quien recientemente dio la nota por hacerse el antidoping, que obviamente por si tenía dudas resultó negativo, órbita entre lealtades, la de apoyar a dos grupos antagónicos: Manuel Montes del Grupo Colón y René Mejía del Grupo de Amealco, este último quien fue traicionado por la "Estampida", la misma que presume Agustín Dorantes de estar todavía bajo su control, por cierto nomás no lo cuente a diferencia de Armando Rivera; El Senador panista se sentó a la primera con Adela Micha, para tratar de resucitar con electrochoque sus aspiraciones a la Gubernatura; En Movimiento Ciudadano cada vez es más fuerte en radio pasillo, el rumor que la posición a la Gubernatura corresponde a una Mujer, entiéndase Nora Amaya o Tere Calzada; Mientras el Diputado sin "H" y sin afiliación aún al Partido Naranja que sabe que no gana siquiera la Presidencia de Colonos en su colonia, espera un descuido de César Cadena, pues no hay Gubernaturas pluris.

El presunto suicidio de una persona detenida por la justicia cívica en Tolimán, revive un viejo debate que tiene antecedentes en Huimilpan, donde un detenido en custodia de la autoridad también falleció, y es la pregunta sobre qué tanto abarca y es responsabilidad legal de la autoridad, la muerte de un detenido; En el caso de Tolimán su Presidente Municipal, Alejo Sánchez, dio la cara desde el primer momento y reconoció que el asunto, ya estaba en manos de Víctor Antonio de Jesús Hernández (El Jhon Wick queretano), quien desde la Fiscalía del Estado, seguramente muy pronto deslindará responsabilidades; Sobre si hará falta una adecuación del marco normativo del Reglamento de Justicia Cívica Cotidiana y de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, para garantizar la protección efectiva de los Derechos Humanos, lo comento, muy probablemente; Pues para ejemplo; El Finado al convertirse en presunta víctima, mientras el médico legista no diga otra cosa, no es suicidio, por lo que aplica y sustenta la Ley General de Víctimas, pues de no ser un caso de suicidio, como dice el boletín, se revictimiza al fallecido, no lo hace el municipio lo hace el boletín, mientras por otro lado de Daniel "N" se conoce al menos que trabajó como policía municipal.

Se espera que durante el Informe de la Rectora de la UAQ; La Doctora Silvia Amaya Llano, haya una inusual asistencia de políticos que buscan el brillo dorado de la pasarela universitaria; Pero acá entre nos, nomás no lo cuente, pero tan importante lo que se ve, como también lo que no se ve; Mire acá entre usted y yo, nomás no se lo cuente a nadie, pero en las cuentas de las revisiones salariales de los sindicatos de la UAQ, salieron de abajo de las piedras, varios sindicalistas que antes, ni se paraban en las asambleas; En especial en ingeniería donde aprovechando los tiempos, algunas remoras y fósiles enquistados del innombrable están muy interesados en promover a cómo sea una huelga; No se lo diga a nadie, pero la delegada sindical Rosalía Ocampo, operadora política del que no debe ser nombrado, Gilberto Herrera (y dicen también operadora de ciertos fondos bastante auditables) anda muy movida para confundir a los maestros que se quieren dejar confundir de nuestra alma mater; No es la única; Póngale antes un tostón a San Ramón Nonato, pero el famoso "Cheche", ex integrante del comité ejecutivo del SUPAUAQ anda también metido en desestabilizar la presente negociación; Al más puro estilo de su mentor; Aplica la del ladrón que grita que allá va el ratero, para confundir, pero lo que se viene este Jueves por la mañana, ya en la tarde de ese día entenderá bien a lo que me refiero.

El día de ayer, el Ex Priísta, ex Dirigente de la CNOP municipal de la Capital, ex Diputado Federal quien derrotará al "Burrito" Arturo Maximiliano panista en aquellos entonces; Alfredo Lugo Oñate, salió de su retiro político; Al llamado de su amigo Armando Rivera hoy de MC, cuya cercanía personal le costó en su momento una ruptura con el entonces Gobernador Pepe Calzada, más no se diga por aquellas cartulinas manifestando su apoyo al Ex panista y hoy emecista en el cierre de campaña en el Jardín Guerrero con la Sonora Dinamita, fotografías por cierto tomadas por una persona hoy adscrita a la Secretaría de Gobierno del Estado; En política hay sumas que restan, Rivera traía un discurso de renovación, acompañado de muchos jóvenes talentosos, mismos que hoy suman para el 2027, pero también para el 2030, ya lo decía mi estimado mentor el "Zorro Luque" la política no se enseña, pero sí se aprende, Rivera apuesta para el futuro, detrás de Lugo Oñate en su momento estuvieron Connie Herrera creadora de Partidos Locales y el "Chícharo" César Zafra hoy importante activista ciudadano, ambos imbuidos en sus propios proyectos políticos; Para MC y Armando Rivera, la regiduría en Centro Cívico que hoy tiene Paulina Aguado, debiera ser piso y no techo.

PD Vemos a Chema Tapia aparecer en varias encuestas, pero para aspirar antes hay una pregunta bastante ociosa, pero importante que hacer ¿Ya le contesta nuevamente las llamadas Luisa María Alcalde?

PD2 Ya pueden presumir los abogados que mal asesoran a Juanita García que su asunto está ingresado en la sala Toluca; Es pregunta.

PD3 Si lo que mostró Edgar "Güero" Inzunza de Morena en San Juan del Río no es músculo ¿Entonces qué fue?

