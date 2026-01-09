Querétaro — 9 de enero de 2026. — El presidente municipal Felifer Macías refrendó el acompañamiento institucional al proyecto del Tren México-Querétaro impulsado por el Gobierno Federal, obra que transformará la movilidad regional con efectos directos en la capital queretana.

El alcalde informó que los primeros trabajos iniciarán el lunes 26 de enero con la ampliación del puente vehicular en Prolongación Corregidora Norte, a la altura de las vías en la zona de El Tepetate, lo que implicará el cierre de dos carriles durante varios meses. El gobierno municipal vigilará que el desarrollo se realice con orden y respeto al patrimonio urbano de Querétaro.

El mandatario capitalino precisó que la administración asumirá su responsabilidad institucional para acompañar el proceso y cuidar que cada intervención proteja el patrimonio cultural y la vida cotidiana de las familias.

"Aquí en Querétaro nos gusta que las cosas se hagan bien, con orden y protegiendo nuestro patrimonio cultural y urbano", aseguró en un video difundido en sus redes sociales.

La obra, señaló, no corresponde ejecutar al municipio ni al estado, pero sí requiere vigilancia permanente.

La Secretaría de la Defensa Nacional ejecutará la ampliación del puente vehicular, intervención que mantendrá cerrados dos carriles por varios meses mientras la circulación operará con un carril por sentido.

El gobierno municipal de Querétaro mantendrá comunicación permanente con la ciudadanía mediante plataformas digitales y canales oficiales para informar sobre cierres y rutas alternas, explicó la administración capitalina.

La Agencia de Movilidad del Estado dará a conocer en los próximos días los ajustes a las rutas del sistema de transporte público que circulan por la zona afectada, información que será difundida mediante materiales gráficos y audiovisuales en canales oficiales.

El alcalde destacó que la llegada del tren representa una oportunidad para avanzar hacia mejor conectividad regional, siempre con visión de futuro y planeación urbana que beneficie a las familias queretanas.

El presidente municipal enfatizó que el proyecto se desarrollará bajo vigilancia constante para garantizar orden, transparencia y beneficio para la ciudad, con especial atención en las colonias vecinas y en la integración adecuada de los nuevos espacios públicos que deriven de esta intervención federal en la capital del estado.