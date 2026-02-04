Vinculan a proceso a ladrón de fraccionamiento Pirámides en Corregidora

Fiscalía obtiene vinculación a proceso por robo calificado ocurrido en julio de 2024.

Audiencia vinculación proceso robo fraccionamiento Pirámides Corregidora Fiscalía Querétaro

El imputado permanecerá en prisión preventiva durante la investigación complementaria.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 04, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Corregidora, 4 de febrero de 2026. —Un hombre fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por el delito de robo calificado en lugar cerrado, tras sustraer diversos objetos de las áreas comunes del fraccionamiento Pirámides en el municipio de Corregidora.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2024 y la detención se concretó con apoyo de la policía municipal.

El robo en fraccionamiento Pirámides de Corregidora se suma a los casos de ilícitos patrimoniales que las autoridades han judicializado en la zona conurbada de Querétaro durante los últimos meses.

La colaboración entre Fiscalía y corporaciones municipales ha permitido avanzar en la resolución de carpetas de investigación.

Durante la audiencia inicial, la jueza de Control calificó de legal la detención y determinó vincular a proceso al imputado.

La juzgadora impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar al considerar que existe riesgo de que el acusado se sustraiga de la acción de la justicia.

El caso tendrá un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La Fiscalía indicó que el imputado ingresó a un área común del fraccionamiento para cometer el ilícito. Los objetos sustraídos no fueron especificados por la dependencia en su comunicado oficial.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora participó en la detención del ahora vinculado, quien permanecerá recluido mientras continúa el proceso penal en su contra.

gobiernoseguridadcriminalidad

Reciente

Maquinaria realiza trabajos de pavimentación y rehabilitación de agua potable y drenaje en calles de San Juan del Río
San Juan del Río

Obras viales por 27 mdp avanzan en San Juan del Río

Municipio ejecuta rehabilitación integral en Tota Carvajal y Pablo Cabrera con entrega en marzo.

Módulo de atención para pago de predial en Querétaro con descuento en recargos y multas
Querétaro capital

Febrero mantiene 30% de descuento en recargos y multas del predial en Querétaro

Municipio ofrece facilidades para que ciudadanos con rezagos pongan al corriente su predial.

Zona de Peñuelas en Querétaro donde se realizará obra de drenaje pluvial de más de 200 millones de pesos
Editorial

Querétaro invertirá más de 200 mdp en obra de drenaje en Peñuelas

Municipio y estado destinan 330 millones de pesos para infraestructura pluvial en la capital.

Estadio Corregidora de Querétaro sede del partido de la Selección Mexicana en febrero 2026
Deportes

Querétaro recibirá partido de la Selección Mexicana el 25 de febrero

Estadio Corregidora albergará encuentro de preparación mundialista el próximo 25 de febrero.