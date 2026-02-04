Corregidora, 4 de febrero de 2026. —Un hombre fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por el delito de robo calificado en lugar cerrado, tras sustraer diversos objetos de las áreas comunes del fraccionamiento Pirámides en el municipio de Corregidora.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2024 y la detención se concretó con apoyo de la policía municipal.

El robo en fraccionamiento Pirámides de Corregidora se suma a los casos de ilícitos patrimoniales que las autoridades han judicializado en la zona conurbada de Querétaro durante los últimos meses.

La colaboración entre Fiscalía y corporaciones municipales ha permitido avanzar en la resolución de carpetas de investigación.

Durante la audiencia inicial, la jueza de Control calificó de legal la detención y determinó vincular a proceso al imputado.

La juzgadora impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar al considerar que existe riesgo de que el acusado se sustraiga de la acción de la justicia.

El caso tendrá un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La Fiscalía indicó que el imputado ingresó a un área común del fraccionamiento para cometer el ilícito. Los objetos sustraídos no fueron especificados por la dependencia en su comunicado oficial.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora participó en la detención del ahora vinculado, quien permanecerá recluido mientras continúa el proceso penal en su contra.