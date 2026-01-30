Realiza Corregidora enroque en Gestión Delegacional y DIF

Maricruz Arellano asume Gestión Delegacional y Francisco Castro dirige DIF Municipal.

Toma de protesta de Francisco Castro Alegría como titular del DIF Municipal de Corregidora tras enroque administrativo

Francisco Castro Alegría asumió la Dirección del Sistema Municipal DIF de Corregidora.

Por Diario Rotativo Ene 30, 2026
Corregidora, 30 de enero de 2026. —El gobierno municipal de Corregidora realizó un enroque en su estructura administrativa con el intercambio de titulares en dos áreas clave.

Maricruz Arellano Dorado asumió la Secretaría de Gestión Delegacional, mientras que Francisco Castro Alegría quedó al frente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, cargos que anteriormente desempeñaban de manera inversa.

El enroque administrativo en Corregidora busca fortalecer el trabajo institucional y mantener una atención cercana a la ciudadanía, según informó el ayuntamiento.

Ambos funcionarios cuentan con experiencia previa en la administración pública municipal, lo que facilitará la transición en sus nuevas responsabilidades.

Francisco Castro Alegría rindió protesta como nuevo titular del SMDIF de Corregidora. Desde esta posición, impulsará acciones enfocadas en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y reforzará las políticas sociales del municipio mediante programas de asistencia y desarrollo familiar.

Por su parte, Maricruz Arellano Dorado asumió la Secretaría de Gestión Delegacional, área estratégica para la coordinación territorial.

Su trayectoria en el gobierno municipal permitirá fortalecer el trabajo con las delegaciones de Corregidora y mantener comunicación directa con las comunidades rurales y urbanas de la demarcación.

El gobierno de Corregidora señaló que estos cambios reafirman el compromiso de consolidar un equipo profesional con vocación de servicio, enfocado en generar mejores resultados para los habitantes del municipio.

