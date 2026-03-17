Querétaro, 17 de marzo de 2026. — Colectivas feministas presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por la agresión registrada durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, en la que un hombre habría golpeado en el rostro a una menor de edad.

La querella fue interpuesta en la Unidad 4 de investigación en delitos sexuales y violencia familiar por los delitos de lesiones calificadas, violencia de género y acoso sexual.

La denuncia incluye diversos datos de prueba —videos, fotografías y elementos para la identificación del presunto agresor— y fue acompañada de medidas de protección ya otorgadas a las víctimas, luego de que algunas integrantes de las colectivas recibieran mensajes a través de redes sociales y números personales presuntamente vinculados con el agresor.

Integrantes de colectivas feministas acuden a la Unidad 4 de investigación en delitos sexuales para formalizar la querella. rotativo.com.mx

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente sobre avances en la investigación por violencia de género en Querétaro.

Diana Chávez, vocera de la colectiva Feminismo para Todas MX, detalló que la agresión no se limitó al golpe contra la menor, sino que inició desde la concentración previa a la marcha, cuando el sujeto habría comenzado a tomar fotografías de manera invasiva a mujeres y niñas sin identificarse como integrante de algún medio de comunicación. "Desde la concentración ya había hostigamiento", señaló.

Según su testimonio, en al menos dos ocasiones se pidió públicamente que quienes documentaban la movilización se identificaran como parte de medios; el señalado se negó a hacerlo.

Las colectivas indicaron que el hombre permaneció dentro de los contingentes, caminando a corta distancia de las participantes y tomando imágenes de forma insistente, lo que generó incomodidad entre las asistentes.

Aportan pruebas y exigen investigación con perspectiva de género

La asesora jurídica Viridiana Carrillo informó que ya se integraron a la carpeta de investigación material audiovisual y elementos para la localización del presunto agresor. "Vamos a dar seguimiento para que tenga consecuencias legales", afirmó.

Integrantes de colectivas feministas acuden a la Unidad 4 de investigación en delitos sexuales para formalizar la querella. rotativo.com.mx

Las denunciantes también señalaron que, pese a la presencia de autoridades durante la movilización, no hubo intervención en el momento de los hechos ni se inició una investigación de oficio por la agresión en la marcha del 8M, lo que calificaron como una omisión.

"Había autoridades presentes que fueron testigos y no hubo una intervención", expresaron.

¿Qué piden las colectivas feministas a las autoridades de Querétaro?

Las colectivas solicitaron que el caso sea investigado con perspectiva de género, que se judicialice la carpeta y se sancione al responsable, además de evitar la revictimización de las víctimas.

También pidieron al gobierno estatal garantizar condiciones de seguridad en movilizaciones feministas y establecer mecanismos de diálogo con colectivas para atender la violencia contra las mujeres en la entidad.