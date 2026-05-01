San Juan del Río, 30 de abril de 2026. — Diez muertos pesaron al final. Plácido "N", chofer del autobús de la línea Amealcenses que se estrelló contra un árbol el 22 de abril en la carretera estatal 310 de Amealco, fue enviado este jueves a prisión preventiva justificada luego de que la Fiscalía General del Estado consiguiera la modificación de las medidas cautelares que cuatro días antes le habían permitido enfrentar el proceso en libertad por los delitos de homicidio culposo calificado agravado y lesiones culposas.
La modificación se dictó en la continuación del proceso penal por la tragedia que dejó diez vidas perdidas a la altura del Hotel Hacienda La Muralla. El juez de control resolvió revocar las medidas previamente impuestas tras analizar los elementos jurídicos y de riesgo procesal que la Fiscalía estatal reiteró en audiencia.
La autoridad judicial fundamentó la nueva determinación en la gravedad de los hechos atribuidos al imputado y en la necesidad de garantizar su comparecencia ante el órgano jurisdiccional durante el resto del proceso.
El cambio resuelve uno de los puntos más cuestionados desde la audiencia inicial celebrada el domingo, cuando otro juez aceptó vincular a Plácido "N" a proceso pero le concedió enfrentar el juicio en libertad bajo medidas como vigilancia permanente, prohibición de salir del estado, suspensión para conducir cualquier vehículo y una garantía económica de 50 mil pesos.
Esa resolución generó indignación entre los familiares de las víctimas, mientras la comunidad otomí de San Ildefonso Tultepec despedía a sus muertos y exigía cárcel para el operador.
El gobernador Mauricio Kuri González había revelado que la Fiscalía estatal pretendía desde el inicio la prisión preventiva para el conductor, criterio que el Tribunal Superior de Justicia local sostuvo durante la apelación.
Para el Ministerio Público, el peso conjunto de los diez fallecimientos y las 26 lesiones culposas configuraba un riesgo procesal que las medidas iniciales no contenían.
El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, ha reiterado que Autotransportes Amealcenses, propietaria de la unidad siniestrada, no ha cubierto las indemnizaciones ni los gastos médicos comprometidos con los afectados.
Investigación complementaria sigue su curso por homicidio culposo en Amealco
El plazo de investigación complementaria fijado el día del accidente sigue corriendo para el fortalecimiento de la indagatoria, que también analiza el estado mecánico del autobús al momento del impacto y la posible responsabilidad corporativa de la empresa.
El imputado permanecerá recluido mientras avanzan las diligencias periciales que conduce la Fiscalía General del Estado en la región sanjuanense. Al momento de la redacción, Autotransportes Amealcenses no había emitido postura sobre la nueva resolución judicial.