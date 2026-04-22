Amealco, 22 de abril de 2026. — Nueve personas murieron y decenas resultaron lesionadas luego de que un camión de pasajeros de la línea Amealcenses se saliera de la carretera La Muralla-San Juan del Río y se estrellara contra un árbol a la altura del kilómetro 8, en territorio del municipio de Amealco.
El percance ocurrió alrededor de las siete y media de la mañana, cuando la unidad transportaba a trabajadores de comunidades indígenas de la región rumbo a sus centros laborales en la cabecera sanjuanense.
Dos helicópteros ambulancia del gobierno del estado operan en la zona para el traslado de los heridos más graves a hospitales cercanos.
Elementos de seguridad y servicios de emergencia atienden el sitio donde nueve personas murieron al estrellarse un camión de la línea Amealcenses contra un árbol en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río. rotativo.com.mx
La mayoría de los ocupantes viajaban desde las comunidades de San Ildefonso, La Piní, La Muralla, El Bote, Xajay y Yospi, localidades del municipio de Amealco cuyos pobladores utilizan cotidianamente esta ruta para trasladarse a sus empleos en San Juan del Río.
Habitantes entrevistados en el sitio refirieron que el camión transportaba aproximadamente a 26 personas al momento del siniestro y confirmaron que la mayoría de los pasajeros son conocidos entre la población de San Ildefonso y sus alrededores.
Las versiones que circulan entre vecinos y testigos presentes apuntan a exceso de velocidad y falta de precaución del conductor como posibles causas del accidente.
Elementos de seguridad y servicios de emergencia atienden el sitio donde nueve personas murieron al estrellarse un camión de la línea Amealcenses contra un árbol en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río. rotativo.com.mx
De acuerdo con estos relatos, la unidad perdió el control en una curva, se salió de la cinta asfáltica e impactó de lleno contra el árbol. El chofer resultó lesionado y quedará a disposición de las autoridades una vez concluida su atención médica.
"Ahora sí que es mucha tristeza, mucho dolor ahí para la gente de San Ildefonso, La Muralla, Xajay, Yospi y todos sus alrededores", expresó un vecino a este medio, quien confirmó el fallecimiento de una mujer conocida de la comunidad de El Bote.
El camión se salió del camino e impactó de lleno contra un árbol sobre el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río, en territorio del municipio de Amealco. rotativo.com.mx
En el operativo de auxilio y acordonamiento participan elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río, la Policía Municipal de Amealco, la Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano. Bomberos de San Juan del Río, ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y unidades de emergencia del municipio amealcense atendieron a los lesionados en el sitio.
El tramo permanecerá cerrado varias horas en dirección a San Juan del Río y se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas por la cabecera municipal de Amealco.
Elementos de seguridad y servicios de emergencia atienden el sitio donde nueve personas murieron al estrellarse un camión de la línea Amealcenses contra un árbol en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río. rotativo.com.mx
Ampliación del perímetro para el levantamiento de los cuerpos
El Servicio Médico Forense amplió el perímetro de acordonamiento para iniciar las diligencias periciales y el levantamiento de las nueve víctimas mortales. Concluidas las maniobras, los restos serán trasladados al anfiteatro correspondiente para la necropsia de ley y el proceso de identificación ante sus familiares.
Elementos de seguridad y servicios de emergencia atienden el sitio donde nueve personas murieron al estrellarse un camión de la línea Amealcenses contra un árbol en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río. rotativo.com.mx
¿Qué línea de transporte es la del camión accidentado?
La unidad siniestrada pertenece a la línea Amealcenses, concesionaria del servicio de transporte de pasajeros en las rutas que conectan las comunidades del municipio de Amealco con la ciudad de San Juan del Río.
Vecinos de la zona señalaron en el sitio que no es la primera vez que ocurren percances con unidades de esta línea. Al momento de la redacción, la empresa no había emitido una postura pública sobre el accidente ni sobre la situación de sus conductores. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, se encontraba en el lugar para levitar el parte y en su caso fincar responsabilidades.