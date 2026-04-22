Nueve muertos al estrellarse camión de Amealcenses contra un árbol en Amealco

La unidad perdió el control en el kilómetro 8 rumbo a San Juan del Río; dos helicópteros ambulancia trasladan a los heridos más graves.

Escena del accidente de camión de pasajeros de la línea Amealcenses estrellado contra un árbol en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río, en Amealco, Querétaro

El camión se salió del camino e impactó de lleno contra un árbol sobre el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río, en territorio del municipio de Amealco.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco, 22 de abril de 2026. — Nueve personas murieron y decenas resultaron lesionadas luego de que un camión de pasajeros de la línea Amealcenses se saliera de la carretera La Muralla-San Juan del Río y se estrellara contra un árbol a la altura del kilómetro 8, en territorio del municipio de Amealco.

El percance ocurrió alrededor de las siete y media de la mañana, cuando la unidad transportaba a trabajadores de comunidades indígenas de la región rumbo a sus centros laborales en la cabecera sanjuanense.

Dos helicópteros ambulancia del gobierno del estado operan en la zona para el traslado de los heridos más graves a hospitales cercanos.

Escena del accidente de cami\u00f3n de pasajeros de la l\u00ednea Amealcenses estrellado contra un \u00e1rbol en el kil\u00f3metro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del R\u00edo, en Amealco, Quer\u00e9taro Elementos de seguridad y servicios de emergencia atienden el sitio donde nueve personas murieron al estrellarse un camión de la línea Amealcenses contra un árbol en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río. rotativo.com.mx

La mayoría de los ocupantes viajaban desde las comunidades de San Ildefonso, La Piní, La Muralla, El Bote, Xajay y Yospi, localidades del municipio de Amealco cuyos pobladores utilizan cotidianamente esta ruta para trasladarse a sus empleos en San Juan del Río.

Habitantes entrevistados en el sitio refirieron que el camión transportaba aproximadamente a 26 personas al momento del siniestro y confirmaron que la mayoría de los pasajeros son conocidos entre la población de San Ildefonso y sus alrededores.

Las versiones que circulan entre vecinos y testigos presentes apuntan a exceso de velocidad y falta de precaución del conductor como posibles causas del accidente.

Escena del accidente de cami\u00f3n de pasajeros de la l\u00ednea Amealcenses estrellado contra un \u00e1rbol en el kil\u00f3metro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del R\u00edo, en Amealco, Quer\u00e9taro Elementos de seguridad y servicios de emergencia atienden el sitio donde nueve personas murieron al estrellarse un camión de la línea Amealcenses contra un árbol en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río. rotativo.com.mx

De acuerdo con estos relatos, la unidad perdió el control en una curva, se salió de la cinta asfáltica e impactó de lleno contra el árbol. El chofer resultó lesionado y quedará a disposición de las autoridades una vez concluida su atención médica.

"Ahora sí que es mucha tristeza, mucho dolor ahí para la gente de San Ildefonso, La Muralla, Xajay, Yospi y todos sus alrededores", expresó un vecino a este medio, quien confirmó el fallecimiento de una mujer conocida de la comunidad de El Bote.

Escena del accidente de cami\u00f3n de pasajeros de la l\u00ednea Amealcenses estrellado contra un \u00e1rbol en el kil\u00f3metro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del R\u00edo, en Amealco, Quer\u00e9taro El camión se salió del camino e impactó de lleno contra un árbol sobre el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río, en territorio del municipio de Amealco. rotativo.com.mx

En el operativo de auxilio y acordonamiento participan elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río, la Policía Municipal de Amealco, la Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano. Bomberos de San Juan del Río, ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y unidades de emergencia del municipio amealcense atendieron a los lesionados en el sitio.

El tramo permanecerá cerrado varias horas en dirección a San Juan del Río y se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas por la cabecera municipal de Amealco.


Escena del accidente de cami\u00f3n de pasajeros de la l\u00ednea Amealcenses estrellado contra un \u00e1rbol en el kil\u00f3metro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del R\u00edo, en Amealco, Quer\u00e9taro Elementos de seguridad y servicios de emergencia atienden el sitio donde nueve personas murieron al estrellarse un camión de la línea Amealcenses contra un árbol en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río. rotativo.com.mx

Ampliación del perímetro para el levantamiento de los cuerpos

El Servicio Médico Forense amplió el perímetro de acordonamiento para iniciar las diligencias periciales y el levantamiento de las nueve víctimas mortales. Concluidas las maniobras, los restos serán trasladados al anfiteatro correspondiente para la necropsia de ley y el proceso de identificación ante sus familiares.


Escena del accidente de cami\u00f3n de pasajeros de la l\u00ednea Amealcenses estrellado contra un \u00e1rbol en el kil\u00f3metro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del R\u00edo, en Amealco, Quer\u00e9taro Elementos de seguridad y servicios de emergencia atienden el sitio donde nueve personas murieron al estrellarse un camión de la línea Amealcenses contra un árbol en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río. rotativo.com.mx

¿Qué línea de transporte es la del camión accidentado?

La unidad siniestrada pertenece a la línea Amealcenses, concesionaria del servicio de transporte de pasajeros en las rutas que conectan las comunidades del municipio de Amealco con la ciudad de San Juan del Río.

Vecinos de la zona señalaron en el sitio que no es la primera vez que ocurren percances con unidades de esta línea. Al momento de la redacción, la empresa no había emitido una postura pública sobre el accidente ni sobre la situación de sus conductores. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, se encontraba en el lugar para levitar el parte y en su caso fincar responsabilidades.

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