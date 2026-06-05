Alcalde sanjuanense traslada a hoteles, restaurantes y bares las pantallas del Mundial 2026

San Juan del Río, 05 de Junio de 2026.--- El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que hoteles, restaurantes y bares del centro histórico sanjuanense asumirán la transmisión de los partidos del Mundial 2026 durante los doce días de la Feria San Juan del Río 2026, mientras el municipio mantiene el recinto ferial sin pantallas propias.

La definición busca repartir el flujo de visitantes entre dos polos: la oferta cultural del Centro Expositor y la oferta futbolera del primer cuadro, sin competir entre ellas.

"Estamos viendo con algunas personas que van a rentar espacios, que puedan poner hoteles, que pueda haber un espacio ahí también de esparcimiento para el tema futbolero, sobre todo, y estén por ahí visitándonos", precisó Cabrera Valencia durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

El munícipe agregó que el recinto ferial no instalará pantallas porque las presentaciones estelares del Teatro Expositor arrancan a las 21:00 horas, dos horas después de los partidos de la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana inaugura su participación el jueves 18 de junio, coincidiendo con el arranque ferial y el primer concierto de Ronda Machetera en el Teatro Expositor.

El siguiente compromiso del Tri llega el miércoles 24 de junio, día de San Juan Bautista, y el cierre de fase de grupos opera el 30 de junio, jornada con la que concluye la fiesta patronal junto con la presentación de Matute en el Jardín Independencia. Los tres partidos arrancan a las 19:00 horas.





Hoteles, restaurantes y bares del centro histórico sanjuanense asumirán la transmisión del Mundial 2026 durante la Feria. Infografía: Rotativo.

Calendario de partidos de México y agenda ferial

Fecha Partido Actividad ferial coincidente Jueves 18 de junio Inauguración del Mundial Cabalgata de la Amistad y Ronda Machetera Miércoles 24 de junio Segundo partido del Tri Día de San Juan Bautista y Edith Márquez en Jardín Independencia Martes 30 de junio Cierre fase de grupos Clausura ferial con Matute

Fuente: FIFA y Patronato Feria San Juan del Río 2026.

¿Dónde verán los partidos del Mundial 2026 los visitantes de la feria?

Hoteles del centro histórico sanjuanense, restaurantes con áreas para pantallas y bares con licencia para espectáculos deportivos están en conversaciones con el municipio para abrir sus espacios y transmitir los partidos del Mundial 2026 durante el periodo ferial.

La estrategia apuesta a que el visitante combine experiencia futbolera por la tarde con experiencia ferial por la noche, sin obligar al gobierno municipal a invertir en infraestructura de pantallas.

Restaurantes y bares del primer cuadro, particularmente sobre Avenida Juárez y Plaza Independencia, podrían sumarse a las 1,800 habitaciones disponibles para el periodo con paquetes que combinen partido y feria.

El Estadio Corregidora de Querétaro funcionará como sede oficial de Zona Fest para los partidos de la Selección Mexicana con boleto de 80 pesos por jornada, una opción alternativa para quienes prefieran experiencia masiva fuera del municipio sanjuanense.