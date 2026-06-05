Alcalde sanjuanense traslada a hoteles, restaurantes y bares las pantallas del Mundial 2026

Hoteles, restaurantes y bares del primer cuadro abrirán pantallas sin que el municipio instale las suyas.

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Hoteles, restaurantes y bares del centro histórico sanjuanense asumirán la transmisión del Mundial 2026 durante la Feria.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 05 de Junio de 2026.--- El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que hoteles, restaurantes y bares del centro histórico sanjuanense asumirán la transmisión de los partidos del Mundial 2026 durante los doce días de la Feria San Juan del Río 2026, mientras el municipio mantiene el recinto ferial sin pantallas propias.

La definición busca repartir el flujo de visitantes entre dos polos: la oferta cultural del Centro Expositor y la oferta futbolera del primer cuadro, sin competir entre ellas.

"Estamos viendo con algunas personas que van a rentar espacios, que puedan poner hoteles, que pueda haber un espacio ahí también de esparcimiento para el tema futbolero, sobre todo, y estén por ahí visitándonos", precisó Cabrera Valencia durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

El munícipe agregó que el recinto ferial no instalará pantallas porque las presentaciones estelares del Teatro Expositor arrancan a las 21:00 horas, dos horas después de los partidos de la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana inaugura su participación el jueves 18 de junio, coincidiendo con el arranque ferial y el primer concierto de Ronda Machetera en el Teatro Expositor.

El siguiente compromiso del Tri llega el miércoles 24 de junio, día de San Juan Bautista, y el cierre de fase de grupos opera el 30 de junio, jornada con la que concluye la fiesta patronal junto con la presentación de Matute en el Jardín Independencia. Los tres partidos arrancan a las 19:00 horas.


Pantallas Mundial 2026 Feria San Juan del R\u00edo hoteles restaurantes bares centro hist\u00f3rico transmisi\u00f3n Hoteles, restaurantes y bares del centro histórico sanjuanense asumirán la transmisión del Mundial 2026 durante la Feria. Infografía: Rotativo.

Calendario de partidos de México y agenda ferial

Fecha

Partido

Actividad ferial coincidente

Jueves 18 de junio

Inauguración del Mundial

Cabalgata de la Amistad y Ronda Machetera

Miércoles 24 de junio

Segundo partido del Tri

Día de San Juan Bautista y Edith Márquez en Jardín Independencia

Martes 30 de junio

Cierre fase de grupos

Clausura ferial con Matute

Fuente: FIFA y Patronato Feria San Juan del Río 2026.

¿Dónde verán los partidos del Mundial 2026 los visitantes de la feria?

Hoteles del centro histórico sanjuanense, restaurantes con áreas para pantallas y bares con licencia para espectáculos deportivos están en conversaciones con el municipio para abrir sus espacios y transmitir los partidos del Mundial 2026 durante el periodo ferial.

La estrategia apuesta a que el visitante combine experiencia futbolera por la tarde con experiencia ferial por la noche, sin obligar al gobierno municipal a invertir en infraestructura de pantallas.

Restaurantes y bares del primer cuadro, particularmente sobre Avenida Juárez y Plaza Independencia, podrían sumarse a las 1,800 habitaciones disponibles para el periodo con paquetes que combinen partido y feria.

El Estadio Corregidora de Querétaro funcionará como sede oficial de Zona Fest para los partidos de la Selección Mexicana con boleto de 80 pesos por jornada, una opción alternativa para quienes prefieran experiencia masiva fuera del municipio sanjuanense.

La capital queretana retoma así su rol mundialista cuarenta años después de la edición de 1986, en la que fue sede oficial del torneo. El programa federal Mundial Social, por su parte, gestiona cuatro espacios deportivos para San Juan del Río dentro de las 28 canchas previstas para el estado rumbo a la justa internacional, infraestructura separada del calendario ferial.

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