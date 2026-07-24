Médica queretana con 25 años en el IMSS asume la dirección de hospital del CMN del Bajío

El H. Consejo Técnico avaló la designación durante una sesión presidida por el director general Zoé Robledo; el nombramiento es efectivo a partir del 1 de agosto de 2026.

La doctora Wendolyn Sánchez Cruz, con bata del IMSS, durante el acto de su designación como titular de la UMAE Hospital de Gineco Pediatría No. 48 en León, Guanajuato.

La doctora Wendolyn Sánchez Cruz en la sala de sesiones del H. Consejo Técnico del IMSS, donde fue designada titular de la UMAE del CMN del Bajío en León, Guanajuato.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 24 de julio de 2026.- El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avaló la designación de la doctora Wendolyn Sánchez Cruz como titular de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco Pediatría No. 48 del Centro Médico Nacional del Bajío, con sede en León, Guanajuato.

La funcionaria rindió protesta durante la sesión ordinaria del Consejo Técnico, celebrada en su sala de sesiones y presidida por el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien le deseó éxito en las tareas encomendadas. El nombramiento entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2026.

Director general del IMSS Zo\u00e9 Robledo durante la sesi\u00f3n ordinaria del H. Consejo T\u00e9cnico en la que se aval\u00f3 la designaci\u00f3n de la doctora Wendolyn S\u00e1nchez Cruz. El director general del IMSS, Zoé Robledo, presidió la sesión en la que el H. Consejo Técnico avaló el nombramiento de la doctora Wendolyn Sánchez Cruz al frente de la UMAE Hospital de Gineco Pediatría No. 48 en León, Guanajuato. rotativo.com.mx

La doctora Sánchez Cruz acumula más de 25 años de trayectoria dentro de la institución. Es Médica Cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en Ginecología y Obstetricia, y cuenta además con Maestría en Alta Dirección.

Director general del IMSS Zo\u00e9 Robledo durante la sesi\u00f3n ordinaria del H. Consejo T\u00e9cnico en la que se aval\u00f3 la designaci\u00f3n de la doctora Wendolyn S\u00e1nchez Cruz. El director general del IMSS, Zoé Robledo, presidió la sesión en la que el H. Consejo Técnico avaló el nombramiento de la doctora Wendolyn Sánchez Cruz al frente de la UMAE Hospital de Gineco Pediatría No. 48 en León, Guanajuato. rotativo.com.mx

Entre los cargos que ha desempeñado destacan el de Coordinadora de Educación e Investigación en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Ambulatoria No. 48, así como el de médica adscrita al Servicio de Perinatología de la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia del CMN La Raza.

La doctora Wendolyn S\u00e1nchez Cruz hace uso de la palabra durante la sesi\u00f3n del H. Consejo T\u00e9cnico del IMSS en que fue designada como titular de la UMAE Hospital de Gineco Pediatr\u00eda No. 48 en Le\u00f3n, Guanajuato. La doctora Wendolyn Sánchez Cruz durante la sesión del H. Consejo Técnico del IMSS, donde el organismo aprobó su nombramiento al frente del hospital de alta especialidad en León, Guanajuato. rotativo.com.mx

Su trayectoria combina la práctica clínica, la formación de recursos humanos y la gestión institucional, con énfasis particular en salud materna y perinatal.

Con esta designación, el IMSS refrendó su compromiso de fortalecer la calidad de los servicios médicos especializados en beneficio de la derechohabiencia, de acuerdo con el organismo.

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