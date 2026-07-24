Ciudad de México, 24 de julio de 2026.- El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avaló la designación de la doctora Wendolyn Sánchez Cruz como titular de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco Pediatría No. 48 del Centro Médico Nacional del Bajío, con sede en León, Guanajuato.
La funcionaria rindió protesta durante la sesión ordinaria del Consejo Técnico, celebrada en su sala de sesiones y presidida por el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien le deseó éxito en las tareas encomendadas. El nombramiento entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2026.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, presidió la sesión en la que el H. Consejo Técnico avaló el nombramiento de la doctora Wendolyn Sánchez Cruz al frente de la UMAE Hospital de Gineco Pediatría No. 48 en León, Guanajuato. rotativo.com.mx
La doctora Sánchez Cruz acumula más de 25 años de trayectoria dentro de la institución. Es Médica Cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en Ginecología y Obstetricia, y cuenta además con Maestría en Alta Dirección.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, presidió la sesión en la que el H. Consejo Técnico avaló el nombramiento de la doctora Wendolyn Sánchez Cruz al frente de la UMAE Hospital de Gineco Pediatría No. 48 en León, Guanajuato. rotativo.com.mx
Entre los cargos que ha desempeñado destacan el de Coordinadora de Educación e Investigación en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Ambulatoria No. 48, así como el de médica adscrita al Servicio de Perinatología de la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia del CMN La Raza.
La doctora Wendolyn Sánchez Cruz durante la sesión del H. Consejo Técnico del IMSS, donde el organismo aprobó su nombramiento al frente del hospital de alta especialidad en León, Guanajuato. rotativo.com.mx
Su trayectoria combina la práctica clínica, la formación de recursos humanos y la gestión institucional, con énfasis particular en salud materna y perinatal.
Con esta designación, el IMSS refrendó su compromiso de fortalecer la calidad de los servicios médicos especializados en beneficio de la derechohabiencia, de acuerdo con el organismo.