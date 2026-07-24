Querétaro, Querétaro, 24 de julio de 2026.- Aspirantes a educación superior que no obtuvieron un lugar en la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) por razones de capacidad podrán incorporarse de manera inmediata a la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) o a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), sin repetir el proceso de selección desde cero.
Firma del convenio de pase directo entre UPQ, UTC y UP Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx
El acuerdo quedó formalizado con la firma de un convenio de colaboración entre el rector de la UTC, Alberto Lugo Ledesma; la rectora de la UPQ, Diana Pérez Mejía; y el rector de la UP Santa Rosa, Christian Reyes Méndez, en las instalaciones de la UPQ.
Rectores de las tres universidades muestran el convenio suscrito en la UPQ. rotativo.com.mx
Conforme al convenio, la UTC reconocerá el examen de admisión aplicado por la UPQ, lo que elimina la necesidad de que los aspirantes repitan esa evaluación. Por su parte, la UP Santa Rosa condonará tanto el costo de la ficha de examen como el del curso propedéutico a quienes accedan a través de esta modalidad.
Reunión de rectores e integrantes de las tres universidades en la UPQ. rotativo.com.mx
El objetivo declarado por las tres instituciones es que ningún joven interrumpa su proyecto profesional por falta de capacidad en la universidad de su primera elección. Las tres casas de estudio pertenecen al subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas del estado.
Querétaro cuenta con un conjunto de instituciones de educación superior que han ampliado sus vínculos de colaboración en los últimos meses. En mayo de 2026, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Tecnológico de Querétaro suscribieron un acuerdo interinstitucional para articular su participación en política pública educativa estatal.