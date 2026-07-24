UPQ, UTC y UP Santa Rosa crean pase directo para aspirantes sin lugar en Querétaro

La UTC reconocerá el examen de la UPQ, y la UP Santa Rosa condonará la ficha y el curso propedéutico a quienes se integren por esta vía.

Foto grupal de nueve integrantes de las delegaciones de UPQ, UTC y UP Santa Rosa Jáuregui tras la firma del convenio de pase directo

Delegaciones de las tres universidades queretanas tras la firma del convenio

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, Querétaro, 24 de julio de 2026.- Aspirantes a educación superior que no obtuvieron un lugar en la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) por razones de capacidad podrán incorporarse de manera inmediata a la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) o a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), sin repetir el proceso de selección desde cero.

Tres firmantes suscriben el convenio de colaboraci\u00f3n interuniversitaria en la sala de juntas de la Universidad Polit\u00e9cnica de Quer\u00e9taro Firma del convenio de pase directo entre UPQ, UTC y UP Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx

El acuerdo quedó formalizado con la firma de un convenio de colaboración entre el rector de la UTC, Alberto Lugo Ledesma; la rectora de la UPQ, Diana Pérez Mejía; y el rector de la UP Santa Rosa, Christian Reyes Méndez, en las instalaciones de la UPQ.

Rectores de UPQ, UTC y UP Santa Rosa J\u00e1uregui sostienen el convenio de pase directo firmado en las instalaciones de la UPQ, en Quer\u00e9taro. Rectores de las tres universidades muestran el convenio suscrito en la UPQ. rotativo.com.mx

Conforme al convenio, la UTC reconocerá el examen de admisión aplicado por la UPQ, lo que elimina la necesidad de que los aspirantes repitan esa evaluación. Por su parte, la UP Santa Rosa condonará tanto el costo de la ficha de examen como el del curso propedéutico a quienes accedan a través de esta modalidad.

Vista general de la reuni\u00f3n de rectores y equipos institucionales en torno a la mesa de la UPQ durante la firma del convenio de pase directo Reunión de rectores e integrantes de las tres universidades en la UPQ. rotativo.com.mx

El objetivo declarado por las tres instituciones es que ningún joven interrumpa su proyecto profesional por falta de capacidad en la universidad de su primera elección. Las tres casas de estudio pertenecen al subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas del estado.

Querétaro cuenta con un conjunto de instituciones de educación superior que han ampliado sus vínculos de colaboración en los últimos meses. En mayo de 2026, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Tecnológico de Querétaro suscribieron un acuerdo interinstitucional para articular su participación en política pública educativa estatal.

educacion gobierno upq upsrj utc

Reciente

Centro Federal de Readaptación Social donde permanecía recluido Santiago "N" antes de recibir sentencia.
Seguridad

FGR obtiene sentencia de 105 años contra líder criminal por delincuencia organizada y secuestro en Morelos

El Ministerio Público Federal aportó las pruebas que sustentaron la pena máxima contra quien coordinó delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud entre 2012 y 2019.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, durante la inauguración de "Patrimonio medieval serbio en peligro" en el MNCM, Ciudad de México, 24 de julio de 2026.
México

Exposición "Patrimonio medieval serbio en peligro" abre en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo

La muestra, fruto de las relaciones diplomáticas de 80 años entre México y Serbia, estará abierta en el MNCM hasta octubre con entrada gratuita.

Violinista sostiene su estuche frente al Congreso de los Diputados en Madrid, con bandera de México al fondo
Querétaro

Músicos queretanos representan a México con recital en el Instituto Cultural en Madrid

La violinista Myrna Barrios y el bajista Alonso Hernández interpretaron obras de Revueltas, Ponce y Moncayo ante el público español.

Personal de salud aplica prueba de glucosa capilar en mano de derechohabiente durante jornada preventiva del IMSS en Querétaro
Querétaro

El IMSS en Querétaro promueve el autocuidado en su Día Internacional

La médica de la UMF 13 describe las acciones individuales, comunitarias e institucionales que integran el autocuidado real.