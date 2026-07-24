El IMSS en Querétaro promueve el autocuidado en su Día Internacional

La médica de la UMF 13 describe las acciones individuales, comunitarias e institucionales que integran el autocuidado real.

Personal de salud aplica prueba de glucosa capilar en mano de derechohabiente durante jornada preventiva del IMSS en Querétaro

Jornada de atención preventiva en Unidades de Medicina Familiar del IMSS en Querétaro / Crédito: pendiente de confirmación.

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Kary García
Por Kary García Jul 24, 2026
Kary García
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Querétaro, 24 de julio de 2026.- El autocuidado no se limita a comer bien o hacer ejercicio: abarca las acciones que las personas, familias y comunidades realizan para mantener la salud, prevenir enfermedades, atender sus padecimientos de manera oportuna y mejorar su bienestar, tanto de forma individual como con el acompañamiento del personal médico.

Así lo explicó la doctora Ana Rebeca Palacio Vallecillo, médica familiar adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, en el marco del Día Internacional del Autocuidado, que se conmemora el 24 de julio.

Doctora Ana Rebeca Palacio Vallecillo, m\u00e9dica familiar de la UMF 13 del IMSS, en consultorio de la unidad Jornada de atención preventiva en Unidades de Medicina Familiar del IMSS en Querétaro / Crédito: pendiente de confirmación. rotativo.com.mx

La especialista señaló que el autocuidado implica mantener una alimentación saludable, realizar actividad física de manera regular, tener hábitos adecuados de sueño, cuidar la salud mental y emocional, y acudir periódicamente a los servicios preventivos del Instituto.

Palacio Vallecillo distinguió tres ámbitos en los que debe practicarse el autocuidado. En lo individual, mediante estilos de vida saludables y chequeos preventivos.

En lo comunitario, a través de entornos limpios y seguros y del consumo de agua y alimentos en condiciones adecuadas. Y en lo institucional, facilitando el acceso oportuno a servicios de salud, vacunación y atención médica preventiva.

PrevenIMSS y programas por grupo de edad

En las Unidades de Medicina Familiar el IMSS cuenta con la estrategia PrevenIMSS, que ofrece atención preventiva integral mediante acciones de promoción de la salud, evaluación del estado de nutrición, prevención, detección y control de enfermedades, así como atención en salud sexual y reproductiva, de acuerdo con la edad y el sexo de la persona.

Enfermera del IMSS toma medici\u00f3n de cintura a paciente adulto en consultorio de unidad de medicina familiar en Quer\u00e9taro Jornada de atención preventiva en Unidades de Medicina Familiar del IMSS en Querétaro / Crédito: pendiente de confirmación. rotativo.com.mx

La médica informó que el Instituto también dispone de programas dirigidos a distintos grupos de edad y a personas con padecimientos específicos: CADIMSS, NutrIMSS, GeriatIMSS, ChiquitIMSS Junior, ChiquitIMSS y JuvenIMSS. El propósito, según explicó, es fortalecer la educación para la salud y promover hábitos de autocuidado.

El IMSS en Querétaro invita a la población derechohabiente a acercarse a las Unidades de Medicina Familiar para recibir orientación e incorporarse a los programas preventivos disponibles.

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