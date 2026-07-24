España, 24 de julio de 2026.- Con el respaldo de la convocatoria "Contigo llegamos lejos: Cultura en Movimiento" de la Secretaría de Cultura de Querétaro (SECULT), el ensamble queretano México lindo y querido ofreció un recital de música mexicana en el Instituto Cultural de México en España, con sede en Madrid.

La agrupación, integrada por la violinista Myrna Barrios y el bajista Alonso Hernández, interpretó obras de compositores representativos del repertorio nacional: Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, Miguel Bernal, José Alfredo Jiménez y José Pablo Moncayo.

Myrna Barrios, violinista del ensamble México lindo y querido, en Madrid durante la gira respaldada por SECULT Querétaro. rotativo.com.mx

Para la presentación en la capital española, el dueto fue acompañado por el pianista Carlos Martínez Paredes, de nacionalidad española.

El ensamble agradeció a la SECULT el impulso que la dependencia brinda a la movilidad y participación de artistas y creadores locales en escenarios de relevancia nacional e internacional, y destacó el talento y profesionalismo de los músicos mexicanos en el extranjero.

El ensamble México lindo y querido junto al pianista Carlos Martínez Paredes, al término del recital en el Instituto Cultural de México en España. rotativo.com.mx

La convocatoria "Contigo llegamos lejos: Cultura en Movimiento" tiene como propósito apoyar la proyección de creadores queretanos fuera del estado y del país.