Músicos queretanos representan a México con recital en el Instituto Cultural en Madrid

La violinista Myrna Barrios y el bajista Alonso Hernández interpretaron obras de Revueltas, Ponce y Moncayo ante el público español.

Violinista sostiene su estuche frente al Congreso de los Diputados en Madrid, con bandera de México al fondo

Myrna Barrios, violinista del ensamble México lindo y querido, en Madrid durante la gira respaldada por SECULT Querétaro.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 24, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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España, 24 de julio de 2026.- Con el respaldo de la convocatoria "Contigo llegamos lejos: Cultura en Movimiento" de la Secretaría de Cultura de Querétaro (SECULT), el ensamble queretano México lindo y querido ofreció un recital de música mexicana en el Instituto Cultural de México en España, con sede en Madrid.

La agrupación, integrada por la violinista Myrna Barrios y el bajista Alonso Hernández, interpretó obras de compositores representativos del repertorio nacional: Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, Miguel Bernal, José Alfredo Jiménez y José Pablo Moncayo.

Violinista sostiene su estuche frente al Congreso de los Diputados en Madrid, con bandera de M\u00e9xico al fondo Myrna Barrios, violinista del ensamble México lindo y querido, en Madrid durante la gira respaldada por SECULT Querétaro. rotativo.com.mx

Para la presentación en la capital española, el dueto fue acompañado por el pianista Carlos Martínez Paredes, de nacionalidad española.

El ensamble agradeció a la SECULT el impulso que la dependencia brinda a la movilidad y participación de artistas y creadores locales en escenarios de relevancia nacional e internacional, y destacó el talento y profesionalismo de los músicos mexicanos en el extranjero.

Tres m\u00fasicos posan ante el p\u00fablico en el Instituto Cultural de M\u00e9xico en Espa\u00f1a; la violinista porta su instrumento y el bajista su guitarra el\u00e9ctrica El ensamble México lindo y querido junto al pianista Carlos Martínez Paredes, al término del recital en el Instituto Cultural de México en España. rotativo.com.mx

La convocatoria "Contigo llegamos lejos: Cultura en Movimiento" tiene como propósito apoyar la proyección de creadores queretanos fuera del estado y del país.

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