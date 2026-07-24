FGR obtiene sentencia de 105 años contra líder criminal por delincuencia organizada y secuestro en Morelos

El Ministerio Público Federal aportó las pruebas que sustentaron la pena máxima contra quien coordinó delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud entre 2012 y 2019.

Centro Federal de Readaptación Social donde permanecía recluido Santiago "N" antes de recibir sentencia.

Santiago "N" permanecía interno en el Cefereso Número 13, en Oaxaca, desde su detención en agosto de 2019, hasta recibir la sentencia condenatoria.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 24, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 24 de julio de 2026.- Un juez federal dictó sentencia condenatoria contra Santiago "N", identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como líder de una organización criminal que operó en el estado de Morelos entre 2012 y 2019, al encontrarlo responsable de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro en agravio de una víctima.

La pena impuesta asciende a 105 años de prisión. Además, el tribunal ordenó la reparación del daño a la víctima, la suspensión de los derechos políticos y civiles del sentenciado, y una amonestación formal.

El caso fue construido por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en el Estado de Morelos, que aportó las pruebas necesarias para obtener la condena.

Según la FGR, Santiago "N" encabezó una estructura criminal cuyos integrantes cometieron delitos de delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud bajo su coordinación desde 2012 y 2013 hasta el momento de su detención.

En agosto de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron la orden de captura en su contra. Desde entonces, el sentenciado se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca".

seguridad criminalidad sucesos cdmx

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