Ciudad de México, 24 de julio de 2026.- Cuatro monasterios medievales serbios declarados en peligro por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se pueden explorar desde el Centro Histórico de la Ciudad de México a través de tecnologías de realidad aumentada, pantallas LED y una aplicación de navegación.

La exposición "Patrimonio medieval serbio en peligro" abrió sus puertas este jueves en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM), en el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas entre México y Serbia.

Acto inaugural de la exposición "Patrimonio medieval serbio en peligro" en el MNCM, con presencia de representantes de México y Serbia. Ciudad de México, 24 de julio de 2026. rotativo.com.mx

Las cuatro obras reproducidas en la muestra — el Monasterio de Dečani, el Monasterio Patriarcal de Peć, el Monasterio de Gračanica y la Iglesia de Nuestra Señora de Ljeviš, todas ubicadas en Kosovo — fueron inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2004 e identificadas como monumentos en peligro en 2006.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, sostuvo durante la inauguración que la exposición permitirá "desde el diálogo abierto, ver, revisar y acercarnos a un patrimonio de profundo significado para el pueblo serbio", y subrayó que cuando el patrimonio se encuentra amenazado, "su protección también convoca a la cooperación internacional".

Acto inaugural de la exposición "Patrimonio medieval serbio en peligro" en el MNCM, con presencia de representantes de México y Serbia. Ciudad de México, 24 de julio de 2026. rotativo.com.mx

La primera dama de la República de Serbia, Tamara Vučić, quien asistió a la inauguración, afirmó que "el mosaico del patrimonio que la humanidad comparte será completo cuando cada una de sus piezas quede en el lugar que le pertenece", y describió la protección de estos monumentos como "uno de los principios de la supervivencia de nuestra civilización".

El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, señaló que las cuatro edificaciones reúnen tradiciones bizantinas, ortodoxas, románticas y góticas, y representan "algunos de los testimonios más importantes de la vida espiritual y artística de los Balcanes durante la Edad Media".

Acto inaugural de la exposición "Patrimonio medieval serbio en peligro" en el MNCM, con presencia de representantes de México y Serbia. Ciudad de México, 24 de julio de 2026. rotativo.com.mx

La exposición está concebida como una experiencia multisensorial. Los visitantes pueden recorrer los monasterios, apreciar su arquitectura y arte e interactuar con su historia a través de distintos puntos tecnológicos distribuidos en la sala.

La directora del MNCM, Alejandra Gómez Colorado, destacó que el recinto conserva una colección etnográfica procedente de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia, integrada mediante intercambios culturales realizados en los años sesenta y setenta.

La primera consejera y encargada de Negocios Interina de la Embajada de Serbia en México, Neda Smiljanić, añadió que "la preservación del patrimonio cultural es una responsabilidad compartida" y que la muestra permite al público mexicano "conocer mejor la riqueza de la historia, la cultura y el patrimonio de Serbia".

Acto inaugural de la exposición "Patrimonio medieval serbio en peligro" en el MNCM, con presencia de representantes de México y Serbia. Ciudad de México, 24 de julio de 2026. rotativo.com.mx

El MNCM es a su vez parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987, lo que vincula en términos simbólicos a los dos sitios.

"Patrimonio medieval serbio en peligro" permanece abierta hasta octubre de 2026, de martes a domingo, de 10 a 18 horas, en Moneda 13, Centro Histórico, Ciudad de México. La entrada es gratuita.