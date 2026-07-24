DIF municipal reduce en 16% la tasa de niñas, niños y adolescentes detectados en trabajo urbano marginal en Querétaro

La tasa mensual pasó de 16 casos durante el último trimestre de 2024 a 13.4 entre enero y mayo de este año; el municipio opera tres Centros de Día con alimentación, atención psicológica y apoyo escolar.

Personal del DIF municipal de Querétaro realiza recorridos de intervención con familias en situación de trabajo urbano marginal en vía pública, julio de 2026

Personal del Sistema Municipal DIF de Querétaro realiza recorridos de intervención en vía pública como parte de la estrategia de erradicación del trabajo urbano marginal de niñas, niños y adolescentes. Julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de julio de 2026.- La tasa mensual de niñas, niños y adolescentes detectados en situación de trabajo urbano marginal en el municipio de Querétaro bajó de 16 casos por mes —registrados entre octubre y diciembre de 2024— a 13.4 casos entre enero y mayo de 2026, según datos del Sistema Municipal DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Personal del DIF municipal de Quer\u00e9taro realiza recorridos de intervenci\u00f3n con familias en situaci\u00f3n de trabajo urbano marginal en v\u00eda p\u00fablica, julio de 2026 Personal del Sistema Municipal DIF de Querétaro realiza recorridos de intervención en vía pública como parte de la estrategia de erradicación del trabajo urbano marginal de niñas, niños y adolescentes. Julio de 2026. rotativo.com.mx

La reducción, que equivale a una disminución de 16% en la tasa promedio mensual, es atribuida por la dependencia a los recorridos ordinarios y extraordinarios que se ampliaron en horarios y días de atención durante la actual administración municipal, y a las acciones de sensibilización y canalización que realiza un equipo multidisciplinario en puntos de la vía pública.

A través de estos operativos de campo, el personal del SMDIF realiza detección, acompañamiento y canalización de familias hacia sus tres Centros de Día, donde se ofrece alimentación, apoyo escolar y regularización académica, actividades recreativas y deportivas, atención psicológica, trabajo social y canalización a servicios médicos y jurídicos.

Personal del DIF municipal de Quer\u00e9taro realiza recorridos de intervenci\u00f3n con familias en situaci\u00f3n de trabajo urbano marginal en v\u00eda p\u00fablica, julio de 2026 Personal del Sistema Municipal DIF de Querétaro realiza recorridos de intervención en vía pública como parte de la estrategia de erradicación del trabajo urbano marginal de niñas, niños y adolescentes. Julio de 2026. rotativo.com.mx

La estrategia prioriza, según la institución, el interés superior de la niñez y la adolescencia y la restitución de derechos.

El municipio señala que el modelo de intervención busca generar alternativas de cuidado, educación, salud y desarrollo integral para las familias, con el fin de reducir los factores de riesgo que llevan a niñas, niños y adolescentes a permanecer expuestos en la vía pública. La dependencia no precisó el número de familias atendidas ni los criterios de asignación de los Centros de Día.

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