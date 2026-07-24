Querétaro, 24 de julio de 2026.- La tasa mensual de niñas, niños y adolescentes detectados en situación de trabajo urbano marginal en el municipio de Querétaro bajó de 16 casos por mes —registrados entre octubre y diciembre de 2024— a 13.4 casos entre enero y mayo de 2026, según datos del Sistema Municipal DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Personal del Sistema Municipal DIF de Querétaro realiza recorridos de intervención en vía pública como parte de la estrategia de erradicación del trabajo urbano marginal de niñas, niños y adolescentes. Julio de 2026. rotativo.com.mx
La reducción, que equivale a una disminución de 16% en la tasa promedio mensual, es atribuida por la dependencia a los recorridos ordinarios y extraordinarios que se ampliaron en horarios y días de atención durante la actual administración municipal, y a las acciones de sensibilización y canalización que realiza un equipo multidisciplinario en puntos de la vía pública.
A través de estos operativos de campo, el personal del SMDIF realiza detección, acompañamiento y canalización de familias hacia sus tres Centros de Día, donde se ofrece alimentación, apoyo escolar y regularización académica, actividades recreativas y deportivas, atención psicológica, trabajo social y canalización a servicios médicos y jurídicos.
Personal del Sistema Municipal DIF de Querétaro realiza recorridos de intervención en vía pública como parte de la estrategia de erradicación del trabajo urbano marginal de niñas, niños y adolescentes. Julio de 2026. rotativo.com.mx
La estrategia prioriza, según la institución, el interés superior de la niñez y la adolescencia y la restitución de derechos.
El municipio señala que el modelo de intervención busca generar alternativas de cuidado, educación, salud y desarrollo integral para las familias, con el fin de reducir los factores de riesgo que llevan a niñas, niños y adolescentes a permanecer expuestos en la vía pública. La dependencia no precisó el número de familias atendidas ni los criterios de asignación de los Centros de Día.