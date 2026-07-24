Sheinbaum entrega apoyos Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos a 136 mil cañeros en Morelos

El Plan Integral incluye aumentar la cuota de exportación de azúcar con Estados Unidos a 1.2 millones de toneladas para el próximo ciclo.

La gobernadora González Saravia, la Presidenta Sheinbaum y la secretaria López Gutiérrez en el escenario durante la entrega de apoyos a cañeros en Zacatepec, Morelos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la entrega de los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos a cañeros de Morelos, en Zacatepec, el 24 de julio de 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 24, 2026
Mariana Torres García

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Morelos, 24 de julio de 2026.- Con el objetivo de reducir los costos de producción de los cañeros y recuperar el precio del azúcar mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Zacatepec la entrega de los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos a productores del cultivo en el estado, dentro de un Plan Integral impulsado por el Gobierno de México.

Los programas —originalmente diseñados para productores de maíz— se amplían de forma permanente al sector cañero. En todo el país suman 136 mil 389 beneficiarios de 15 estados, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

"Todo ello tiene el objetivo de garantizar siempre el mercado para los productores, tiene el objetivo de que los productores vivan bien de su trabajo, el bienestar; y tiene el objetivo de trabajar juntos, de que el gobierno no jale para un lado, los ingenios para el otro y los productores para el otro, sino que estemos en una mesa de trabajo donde todos estemos jalando juntos para el beneficio del que menos tiene, porque ese es nuestro proyecto", afirmó la mandataria durante el acto.

Sheinbaum señaló que una de las medidas centrales del plan es recuperar la cuota de exportación de azúcar mexicana hacia Estados Unidos para que, a partir del próximo ciclo, se coloquen 1.2 millones de toneladas y aumente así el precio en origen para las y los productores.

El Plan Integral contempla además elevar la producción por hectárea mediante saneamiento y riego, garantizar que la industria que consume azúcar adquiera producto nacional, explorar nuevos derivados de la caña como electricidad y etanol, y mantener la entrega permanente de los dos programas de apoyo.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, informó que este año se incorporaron al padrón de Fertilizantes Gratuitos 40 mil 291 nuevos productores de pequeña y mediana escala, y que en Morelos se está por alcanzar la meta de cobertura.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que el 70 por ciento del territorio estatal es rural y que la caña es su principal producto. Además de los apoyos entregados, anunció la construcción de dos cosechadoras —en Casasano y Zacatepec— y un proyecto de compostaje con cachaza para mejorar la fertilidad de los suelos de manera orgánica, que incluye una planta de compostaje, una revolvedora industrial y un tractor de tracción.

El ejidatario de Tlatenchi y productor beneficiario Luis García Hernández agradeció los apoyos en nombre de las familias cañeras, al señalar que permiten reducir los costos de la cosecha.

La Presidenta Claudia Sheinbaum entrega tarjeta simb\u00f3lica del Banco del Bienestar a productor ca\u00f1ero durante acto en Zacatepec, Morelos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la entrega de los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos a cañeros de Morelos, en Zacatepec, el 24 de julio de 2026.
La Presidenta Claudia Sheinbaum estrecha la mano de un productor ca\u00f1ero beneficiario en Zacatepec, Morelos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saluda a productor cañero beneficiario en Zacatepec, Morelos, el 24 de julio de 2026.

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