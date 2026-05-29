Universidades de Querétaro firman convenio de colaboración interinstitucional

El diputado Sinuhé Piedragil participó como testigo de honor en la firma que reunió a la UAQ, el Tecnológico y otras instituciones.

Diputado Sinuhé Piedragil y autoridades universitarias durante la firma del convenio de colaboración interinstitucional en Querétaro

La rectora de la UAQ, Silvia Lorena Amaya Llano, y el director del Tecnológico de Querétaro, Ramón Soto Arreola, suscribieron el acuerdo conjunto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de mayo de 2026.- Instituciones de educación superior de Querétaro firmaron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la presencia del diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, como testigo de honor.

El acuerdo reunió a autoridades del Instituto Tecnológico de Querétaro, encabezado por su director Ramón Soto Arreola; de la Universidad Autónoma de Querétaro, representada por la rectora Silvia Lorena Amaya Llano; y del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, a cargo de la directora Adriana Castillo Rosas.

Diputado Sinuh\u00e9 Piedragil y autoridades universitarias durante la firma del convenio de colaboraci\u00f3n interinstitucional en Quer\u00e9taro La rectora de la UAQ, Silvia Lorena Amaya Llano, y el director del Tecnológico de Querétaro, Ramón Soto Arreola, suscribieron el acuerdo conjunto. rotativo.com.mx

A la firma se sumaron Rubén Espinoza Castro, director del Instituto Tecnológico de Querétaro en su sede de San Juan del Río; Mauricio Ruiz Olaes, de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública; y Jonathan Ricardo Hernández Becerra, director de Acciones Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Querétaro. También acudieron líderes estudiantiles de comités, federaciones y sociedades de alumnos.

Educación superior y políticas públicas en Querétaro

Diputado Sinuh\u00e9 Piedragil y autoridades universitarias durante la firma del convenio de colaboraci\u00f3n interinstitucional en Quer\u00e9taro La rectora de la UAQ, Silvia Lorena Amaya Llano, y el director del Tecnológico de Querétaro, Ramón Soto Arreola, suscribieron el acuerdo conjunto. rotativo.com.mx

En su mensaje de bienvenida, el legislador consideró que formalizar la relación entre las instituciones de educación superior cobra relevancia frente al crecimiento poblacional del estado, pues la participación del sector en las políticas públicas representa, dijo, una aportación donde caben todas las propuestas y soluciones.

Desde la Legislatura, Piedragil Ortiz reiteró el compromiso de contribuir en temas de movilidad, crecimiento demográfico y oferta educativa para beneficio de las y los queretanos, asuntos en los que, indicó, queda mucho por discutir y analizar dentro de la política pública estatal.


Diputado Sinuh\u00e9 Piedragil y autoridades universitarias durante la firma del convenio de colaboraci\u00f3n interinstitucional en Quer\u00e9taro La rectora de la UAQ, Silvia Lorena Amaya Llano, y el director del Tecnológico de Querétaro, Ramón Soto Arreola, suscribieron el acuerdo conjunto. rotativo.com.mx

El agua, un reto técnico de fondo

El diputado situó la discusión hídrica en el centro de los desafíos que vienen para la entidad:

"En la Legislatura se está discutiendo el tema del agua como una realidad de hoy, pero también en el corto y mediano plazo, qué vamos a hacer cuando este crecimiento poblacional nos alcance en el tema de la movilidad, del esparcimiento, de la oferta educativa.

Este tipo de retos nos incluye a todos: a los tres niveles de gobierno, a los poderes e instituciones educativas, sobre todo en el tema hídrico, que es un tema netamente técnico.

Diputado Sinuh\u00e9 Piedragil y autoridades universitarias durante la firma del convenio de colaboraci\u00f3n interinstitucional en Quer\u00e9taro La rectora de la UAQ, Silvia Lorena Amaya Llano, y el director del Tecnológico de Querétaro, Ramón Soto Arreola, suscribieron el acuerdo conjunto. rotativo.com.mx

Existe la necesidad imperiosa de discutir estos nuevos retos que se vienen para los próximos años y, para ello, necesitamos a los centros educativos a nivel superior", expresó.

El planteamiento se inscribe en la discusión sobre la Ley de Aguas que mantiene abierta el Congreso del estado, un expediente que el propio Piedragil colocó entre las prioridades de su agenda legislativa al asumir la conducción del Pleno.

Para el legislador, los desafíos de los próximos años, del agua a la oferta educativa, exigen incorporar de manera permanente a los centros de educación superior en la discusión pública de la entidad.

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