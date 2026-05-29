Muere detenido en Juzgado Cívico de San Juan del Río tras persecución policial

San Juan del Río, Querétaro, 29 de mayo de 2026.- Un hombre detenido tras una persecución policial murió al interior del Juzgado Cívico de San Juan del Río, luego de desvanecerse mientras era puesto a disposición de la autoridad, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
La dependencia detalló que la captura ocurrió durante una intervención derivada de una persecución en el municipio, en la que dos individuos fueron asegurados y trasladados para su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.
¿Qué ocurrió al llegar al Juzgado Cívico?
Al arribar a las instalaciones, uno de los asegurados se desvaneció. El personal solicitó atención médica de manera inmediata, pero la persona no logró recuperarse y se confirmó su fallecimiento.
El segundo detenido permanece a disposición de la autoridad para continuar con el procedimiento por los hechos que originaron la intervención.
¿Quién investiga el fallecimiento?
El caso es revisado por las autoridades competentes. La Fiscalía General del Estado practicará la necropsia de ley para determinar la causa oficial del deceso, diligencia de la que dependerá el rumbo de la indagatoria.