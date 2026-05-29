Muere detenido en Juzgado Cívico de San Juan del Río tras persecución policial

Uno de los dos asegurados se desvaneció al llegar al Juzgado Cívico y murió pese a la atención médica solicitada.

Instalaciones del Juzgado Cívico de San Juan del Río donde se registró el fallecimiento de un detenido.

Uno de los asegurados se desvaneció al llegar a las instalaciones y recibió atención médica solicitada de inmediato.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 29 de mayo de 2026.- Un hombre detenido tras una persecución policial murió al interior del Juzgado Cívico de San Juan del Río, luego de desvanecerse mientras era puesto a disposición de la autoridad, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La dependencia detalló que la captura ocurrió durante una intervención derivada de una persecución en el municipio, en la que dos individuos fueron asegurados y trasladados para su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

¿Qué ocurrió al llegar al Juzgado Cívico?

Al arribar a las instalaciones, uno de los asegurados se desvaneció. El personal solicitó atención médica de manera inmediata, pero la persona no logró recuperarse y se confirmó su fallecimiento.

El segundo detenido permanece a disposición de la autoridad para continuar con el procedimiento por los hechos que originaron la intervención.

¿Quién investiga el fallecimiento?

El caso es revisado por las autoridades competentes. La Fiscalía General del Estado practicará la necropsia de ley para determinar la causa oficial del deceso, diligencia de la que dependerá el rumbo de la indagatoria.

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