Cae en San Juan del Río prófugo por homicidio de 1991 en CDMX

Policía de Investigación cumplimenta orden de aprehensión por crimen ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc.

Policía de Investigación de Querétaro cumplimenta orden de aprehensión por homicidio en San Juan del Río, detenido trasladado a CDMX

Elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaron la detención en la colonia Granjas Banthí, San Juan del Río.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 27, 2026
San Juan del Río — 27 de febrero de 2026. —Un hombre fue detenido en la colonia Granjas Banthí, en San Juan del Río, tras 35 años prófugo de la justicia por el presunto homicidio de una persona en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó la orden de aprehensión emitida por un juez penal capitalino, derivada de hechos registrados en junio de 1991.

El mandamiento judicial fue girado por un Juzgado Penal de la Ciudad de México, que desde entonces requería al individuo por haber presuntamente privado de la vida a un hombre en la alcaldía Cuauhtémoc. La captura del detenido por homicidio en San Juan del Río se logró mediante trabajo coordinado entre las fiscalías de Querétaro y la capital del país.

Elementos de la Policía de Investigación localizaron al sujeto en la colonia Granjas Banthí, donde le informaron el motivo de su detención y le dieron lectura a sus derechos. El hombre fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para los trámites correspondientes.

Entregan a detenido a autoridades de la Ciudad de México

Una vez concluidos los procedimientos administrativos, el detenido fue puesto a disposición de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, corporación encargada de ejecutar la orden de aprehensión original. La colaboración entre ambas entidades permitió dar cumplimiento al mandato judicial tras más de tres décadas.

El caso evidencia que los delitos graves no prescriben en la búsqueda de justicia, pues las autoridades mantienen activas las órdenes de captura sin importar el tiempo transcurrido. La Fiscalía queretana indicó que continuará colaborando con autoridades de otras entidades para el cumplimiento de mandamientos judiciales y el combate a la impunidad.

seguridadcriminalidadsucesos

