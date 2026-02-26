Querétaro, 26 de febrero de 2026. — Ante los recientes hechos de violencia registrados en diversas regiones del país, Querétaro podría experimentar un incremento en la llegada de estudiantes que buscan continuar su formación académica en un entorno con mejores condiciones de seguridad, reconoció la secretaria de Educación estatal, Martha Elena Soto Obregón.

La entidad se ha consolidado como un polo de atracción académica gracias a su oferta educativa y a la percepción de estabilidad que mantiene frente a otras regiones.

En contextos de violencia en distintas entidades, esas condiciones pueden influir en la decisión de familias y jóvenes para cambiar de residencia, según la funcionaria.

No obstante, hasta el momento no existe un reporte oficial que confirme un aumento extraordinario en solicitudes motivadas directamente por la inseguridad.

"No tenemos un reporte oficial de que haya un incremento derivado directamente de los hechos de inseguridad en otros estados", explicó Soto Obregón, quien añadió que el fenómeno podría hacerse visible conforme avance el ciclo escolar.

Ingreso a media superior y capacidad de respuesta en Querétaro

La titular de Educación precisó que el estado mantiene coordinación con autoridades de seguridad para garantizar entornos escolares protegidos y dar seguimiento a cualquier situación que pudiera afectar a la comunidad estudiantil.

A su vez, recordó que el proceso de ingreso único para educación media superior está próximo a realizarse, mecanismo que permite ordenar la demanda y asignar espacios de forma transparente ante un eventual incremento en solicitudes.

Aunque no hay cifras que confirmen un repunte por la inseguridad en otros estados, la autoridad educativa aseguró que el sistema estatal tiene capacidad para atender la demanda dentro de sus posibilidades presupuestales y de infraestructura.