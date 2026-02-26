México, 26 de febrero de 2026. —El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó limitar los datos personales que los arrendadores deben proporcionar al registrar contratos de renta en la Ciudad de México.
La decisión, impulsada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, establece que solo se recabarán el monto de la renta, la colonia y la alcaldía del inmueble, sin incluir nombres de los contratantes ni la ubicación exacta de la propiedad.
La resolución modifica la interpretación del artículo 2448 F del Código Civil capitalino.
La discusión giró en torno al registro de arrendamiento establecido en el Código Civil para la Ciudad de México, que obliga a inscribir los contratos de renta.
El proyecto original planteaba una interpretación conforme que permitiría hacer identificables los datos personales tanto del arrendador como del arrendatario, incluidos aquellos considerados sensibles por reflejar condiciones de vida.
La ministra Esquivel Mossa se pronunció en contra de esa postura. Argumentó que recopilar información estrictamente personal bajo el argumento de fines estadísticos resulta insuficiente como justificación.
"Lo que quiere el proyecto es que aceptemos que las personas ofrezcan datos estrictamente personales, y diría que, hasta sensibles", señaló durante la sesión del Tribunal Pleno.
Protección de datos personales en contratos de arrendamiento en CDMX
Como alternativa, la ministra propuso que la información estadística se limite a tres elementos: el monto mensual de la renta, la colonia y la alcaldía donde se ubica el inmueble.
Esquivel Mossa fundamentó su posición en los artículos 6 y 16 de la Constitución, que garantizan el derecho a la protección de datos personales y a la seguridad jurídica.
El Tribunal Pleno aceptó la propuesta y aprobó restringir la información exigida a los arrendadores. Con esta resolución, por ningún motivo se proporcionarán al registro los nombres de los contratantes ni la dirección exacta del inmueble arrendado.
La medida busca conciliar el objetivo estadístico del registro con el respeto irrestricto a la intimidad de las partes involucradas en los contratos de renta en la capital del país.