Poza Rica — 12 de enero de 2026. — El periodista Carlos Castro, director del portal Código Norte Veracruz, fue asesinado a balazos la noche del jueves en un restaurante familiar en Poza Rica, convirtiéndose en el primer comunicador asesinado en 2026 a nivel global.
El gobierno federal confirmó que Castro, de 26 años y especializado en cobertura de seguridad, había perdido sus medidas de protección oficial al abandonar Veracruz en 2024 y no solicitarlas nuevamente tras su regreso, informó la secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez durante la conferencia presidencial.
Sujetos armados ingresaron al establecimiento TrogueBirria, ubicado en la avenida 20 de Noviembre de la colonia Cazones y propiedad de los padres del periodista, y dispararon directamente contra él alrededor de las 19:00 horas.
"Efectivamente esta persona tenía en 2024 medidas de protección del mecanismo estatal, pero abandonó las medidas porque se fue del estado", explicó Rodríguez en Acapulco, donde el secretario de Seguridad Omar García Harfuch anunció que el gobierno federal coadyuvará con la Fiscalía de Veracruz para esclarecer el crimen.
La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas había otorgado medidas de seguridad a Castro tras denunciar amenazas relacionadas con su trabajo informativo.
Compañeros del comunicador señalaron que las amenazas lo obligaron a salir temporalmente de Poza Rica y que las medidas le fueron retiradas cuando abandonó su domicilio en el estado.
El reportero colaboró en medios como Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque antes de fundar su propio portal digital.
La Fiscalía General de Veracruz abrió carpeta de investigación por el homicidio y no descarta ninguna línea, aunque evitó dar detalles por secrecía del proceso.
Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército acordonaron la zona tras el ataque, pero hasta el momento no se reportan detenidos.
El caso generó reacciones de organizaciones defensoras de la libertad de expresión que exigieron investigación exhaustiva considerando la actividad periodística de Castro como línea principal.
Veracruz es considerado uno de los estados más peligrosos para ejercer periodismo en México. Entre 2005 y 2024, la CEAPP documentó 31 asesinatos y cuatro desapariciones de comunicadores en la entidad.
La Federación Internacional de Periodistas confirmó que Castro es el primer periodista asesinado a nivel mundial en 2026 y exigió a las autoridades mexicanas investigación conforme al Protocolo Homologado para Delitos contra la Libertad de Expresión.